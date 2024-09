sperimentare la vita come è cambiata per Jürgen Drews dopo il trasferimento

Per oltre vent'anni, Jürgen Drews ha chiamato il Münsterland casa. Tuttavia, sembra che stia pianificando di trascorrere la sua pensione in una località diversa. Il 79enne si è recentemente trasferito a Monaco, vivendo vicino alla figlia Joelina.

All'inizio della sua vita, era il sovrano gioioso di Mallorca. Tuttavia, una condizione nervosa nota come polineuropatia, insieme alla sua età, ha costretto Jürgen Drews, allora noto come Jürgen Buttlar, a ritirarsi dalla sua carriera di 50 anni nella musica schlager. Con il suo 80º compleanno che si avvicina ad aprile, la pensione non è stata solo una scelta professionale per lui, ma anche un riconoscimento personale della sua età avanzata.

Dopo aver lasciato la sua precedente casa a Dülmen-Rorup nel Münsterland della Renania Settentrionale-Vestfalia dopo 25 anni, Drews si è trasferito a Monaco con sua moglie Ramona. Il motivo? Stare vicino alla figlia Joelina e al suo ragazzo Adrian Louis.

La rivista tedesca "Bunte" ha recentemente parlato con Joelina Drews della sua relazione con suo padre.

"Ancora sorprendentemente in forma"

"È fantastico per noi. Data l'età di mio padre, mi sono sempre considerata una persona di famiglia, e ora sono ancora più grata che sia vicino, permettendoci di trascorrere giorni spontanei insieme", ha condiviso Joelina Drews, esprimendo la sua soddisfazione per il trasferimento di suo padre a Monaco.

Il ragazzo di Joelina, Adrian Louis, apprezza anche la vicinanza familiare. "Adrian e mio padre hanno un legame forte. Durante la mia recente assenza di dieci giorni, Adrian e i miei genitori hanno trascorso del tempo di qualità insieme. È meraviglioso che siamo tutti più vicini ora", ha detto Joelina Drews.

Riguardo alla salute di suo padre, che può causare sintomi come intorpidimento, crampi e paralisi, Joelina Drews ha detto: "È ancora sorprendentemente in forma per la sua età. Certo, ha giorni buoni e cattivi a causa della sua condizione, ma è normale a questa fase della sua vita".

"Ha il suo prezzo"

Nonostante i suoi problemi di salute, Joelina Drews ha ammesso che non è stato facile. "Naturalmente ti turba vedere i tuoi genitori invecchiare, avere problemi di salute o malattie. Non puoi fare a meno di preoccuparti della loro partenza. È per questo che è importante godersi ogni momento insieme ora".

La loro sistemazione dovrebbe significare più esperienze condivise. Tuttavia, Jürgen Drews rimane assente dalla famosa Oktoberfest di Monaco. Joelina Drews e Adrian Louis hanno goduto delle festività senza di lui.

