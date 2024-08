- Specialisti: i migranti non necessariamente predisposti alla radicalizzazione

La radicalizzazione non è strettamente legata all'origine sociale o culturale di un individuo, secondo un esperto di estremismo dell'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf). "È un fenomeno diffuso nella società", ha dichiarato Florian Endres, direttore del Centro di consulenza per l'estremismo di Bamf, durante un'intervista con l'agenzia stampa tedesca. La ricerca condotta al centro rivela che spesso ci sono "aperture" derivanti da circostanze personali, come crisi personali, mancanza di scopo, difficoltà professionali o conflitti familiari, che questi individui non riescono a superare da soli. Questo schema emerge sia in famiglie musulmane che non musulmane.

Endres ha affrontato l'attacco sospetto di matrice islamista a Solingen, scegliendo di non discutere il caso specifico. Venerdì, un uomo siriano di 26 anni, armato di coltello, ha ucciso tre persone e ne ha ferite otto a Solingen.

Cosa spinge alla radicalizzazione?

Le crisi della vita non sono uncommon, ma non tutti sono immuni alle convinzioni estremiste. "Diventano suscettibili alle strutture che offrono una spiegazione semplice per la loro situazione e, ovviamente, una soluzione", ha notato Endres.

Negli ultimi anni, i problemi di salute mentale sono emersi come un fattore decisivo nella radicalizzazione, come indicato da Endres. "Ad esempio, i rifugiati spesso sperimentano traumi durante il loro viaggio, ma ci sono anche casi di persone in Germania che soffrono di condizioni come psicosi o depressione, che potrebbero essere collegate alla loro radicalizzazione".

Come inizia la ricerca dell'estremismo?

La radicalizzazione inizia con un cambiamento nella percezione di sé. "Si vedono come l'elite dell'Islam", ha spiegato Endres. "Solo loro capiscono l'Islam come il Profeta e i suoi discendenti l'hanno inteso. In ultima analisi, si tratta di un aumento dell'autostima".

All'inizio, questa nuova identità potrebbe portare a cambiamenti positivi, come una riduzione del consumo di alcol o minori incontri con le forze dell'ordine. Tuttavia, man mano che la radicalizzazione si approfondisce, i conflitti con l'ambiente sociale peggiorano. I collegamenti insoliti nelle moschee o sulle piattaforme dei social media spesso servono come primi segnali di allarme per amici e familiari.

Rieducare gli individui

Il Centro di consulenza per l'estremismo di Bamf è stato avviato nel 2012 e offre un numero verde per le persone che sospettano la radicalizzazione nel loro ambiente immediato. Quando necessario, i consulenti del centro potrebbero intervenire direttamente.

"Organizziamo colloqui con la famiglia, la scuola, il lavoro, i parenti, gli amici - qualsiasi gruppo coinvolto", ha detto Endres. Nei casi più gravi, i consulenti per la disimpegno specialmente addestrati collaborano con la rete sociale dell'individuo per trovare soluzioni. "Questo metodo si è dimostrato efficace in tutto il paese", ha concluso Endres.

