Specialista rileva segni di problemi legati al sito nei terremoti Volkswagen

Esperti trovano le recenti misure di taglio dei costi di Volkswagen poco sorprendenti, attribuendole a problemi di localizzazione, cambiamenti fondamentali e decisioni discutibili. È improbabile che Volkswagen sia l'unica grande corporation a incontrare simili difficoltà.

Le nuove iniziative di risparmio di Volkswagen, che potrebbero comportare la chiusura di fabbriche, vengono viste dai principali economisti come un rappresentante dei problemi di localizzazione attuali in Germania. "Sottolinea le implicazioni a lungo termine di anni di stagnazione economica e cambiamento strutturale in un ambiente senza crescita", ha dichiarato il capo economista di ING, Carsten Brzeski. "L'industria automobilistica non è solo simbolicamente significativa per la Germania, ma anche un settore chiave per l'economia".

Alexander Krüger, capo economista di Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, concorda. "I fattori di localizzazione in Germania peggiorano da anni", ha detto. "Non sorprende che le aziende e i settori stiano lottando, in particolare quelli con operazioni a livello globale". Il fatto che anche le grandi imprese siano colpite sottolinea l'entità del problema della localizzazione. Tuttavia, alcuni problemi potrebbero essere stati riconosciuti troppo tardi.

Brzeski di ING nota che i fallimenti e la disoccupazione sono in aumento in Germania di recente. "Se ora un grande giocatore come Volkswagen intensifica le misure di taglio dei costi e considera la chiusura degli impianti, potrebbe servire come il tanto atteso richiamo che le attuali politiche economiche devono essere notevolmente rafforzate", ha detto il capo economista.

"Era solo questione di tempo", dice il capo del mercato di IG Salah-Eddine Bouhmidi. La riduzione dell'inflazione significa che le aziende non possono più trasferire i costi ai consumatori, con conseguenti margini di profitto più stretti in futuro. "Oggi, VW annuncia misure drastiche di taglio dei costi mirate ai futuri margini di profitto del gruppo VW", sottolinea. "VW non sarà l'unica grande corporation; altri seguiranno, mettendo sotto pressione il mercato del lavoro".

Volkswagen sta significativamente intensificando le misure di taglio dei costi e sta esaminando per la prima volta nella sua storia gli impianti in Germania. La società ha avvertito internamente che senza azioni immediate, le chiusure degli impianti non possono essere escluse. Inoltre, pianifica di abolire l'accordo di sicurezza del lavoro in vigore dal 1994 e in scadenza nel 2029. Una ristrutturazione basata esclusivamente sulle tendenze demografiche non sarà sufficiente a migliorare la competitività.

Secondo i calcoli di "Automobilwoche", il tasso di utilizzo negli impianti VW era significativamente inferiore rispetto ad altri costruttori automobilistici. L'impianto di Osnabrück era il peggiore nel 2023 con meno del 20% di utilizzo, seguito dall'impianto di vetro a Dresda con il 30% di utilizzo. "In sintesi, c'è troppa capacità", ha detto l'analista di Stifel Daniel Schwarz. Eventualmente, un impianto è probabile che venga chiuso dove il sostegno politico è più forte.

Obiettivo di profitto mancato

Despite increased revenue in the first half of the year, Volkswagen fell short of its profit objectives. Volkswagen's CFO, Arno Antlitz, had previously called for additional efforts to meet profit targets. Volkswagen blamed severance payouts and the potential closure of the Audi plant in Brussels for the profit decline.

The company is also struggling with the rising share of electric vehicles. Volkswagen is not yet yielding the same long-term profits from electric vehicles as it does from internal combustion engines. Moreover, the cost-saving program introduced in 2023 is not as effective as anticipated. The company aimed to save €10 billion in the core brand by 2026, with a target of around €4 billion for this year. According to media reports, the savings this year are falling short by several billion euros compared to the original plan.

Manufacturers worldwide may be faced with similar challenges as Volkswagen due to economic stagnation and structural changes. The struggling automotive industry in Germany, represented by Volkswagen, highlights the need for major corporations to adopt cost-saving measures in order to remain competitive.

Leggi anche: