- Special Olympics 2026: apprezzamento e creazione di valore

La popolazione del Saarland, secondo il Ministro dello Sport Reinhold Jost (SPD), è fermamente a favore dei Giochi Speciali, che si terranno nel Saarland nel 2026. "Sono entusiasta del sostegno e delle offerte di aiuto che ci sono", ha dichiarato, sia a livello di materiali, organizzazione, personale e idee creative. Il sostegno è stato già segnalato da aziende e club sportivi, sowie organizzazioni culturali, chiese, amministrazioni e associazioni sociali.

Inizialmente, aveva avuto una "cattiva sensazione" riguardo alla candidatura, chiedendosi se avrebbe prevalso la reazione abituale di "troppo grande, troppo costoso, non ne abbiamo bisogno". Tuttavia, non c'è stata alcuna discussione critica in proposito. "Questo alone è già un grande successo", ha detto Jost. Il Saarland ha un'ottima opportunità per presentarsi: "A livello sportivo, culturale e soprattutto in termini di inclusione".

13.000 partecipanti attesi

Alla fine di febbraio, la Federazione tedesca dei Giochi Speciali ha annunciato che i Giochi Nazionali Estivi per persone con disabilità intellettive e multiple si terranno nel Saarland. I costi totali sono stimati intorno ai cinque milioni di euro. Si prevede la partecipazione di circa 13.000 atleti in più di 20 discipline sportive.

Jost è convinto che l'evento sarà un grande onore per gli atleti, ma anche un importante stimolo per la gastronomia e il turismo. Lo stato fornirà due milioni di euro per le "sfide organizzative", con ulteriori sovvenzioni destinate allo sviluppo delle strutture sportive.

Giochi Speciali Saarland

