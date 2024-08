- SPD: Olimpici in Nord Rhine vanno solo con regole di debito diverse

Il leader dell'opposizione SPD Jochen Ott ha accusato il Presidente del Consiglio Hendrik Wüst (CDU) di creare aspettative irrealistiche riguardo ai Giochi Olimpici nel Nord Reno-Westfalia con illusioni. "Senza un cambiamento nel freno al debito, non ci saranno Giochi Olimpici nel Nord Reno-Westfalia e in Germania, perché semplicemente non abbiamo i mezzi per portare l'infrastruttura necessaria al livello richiesto", ha detto Ott a Düsseldorf.

Mentre altre regioni si stanno già posizionando per un'eventuale offerta per i Giochi Estivi del 2040, il governo statale si è già "ritirato come un concorrente serio" a causa della mancanza di investimenti nell'infrastruttura necessaria, ha criticato Ott. Nel NRW, numerosi piscine sono state chiuse a causa della necessità finanziaria e molti palasport sono in rovina. In molti luoghi, i bambini sono in lunghi elenchi d'attesa e non possono essere registrati nei club sportivi a causa della mancanza di posti.

Se il Presidente del Consiglio dichiara pubblicamente di voler i Giochi Olimpici nel NRW, deve investire nell'infrastruttura per raggiungere i concorrenti come Berlino e Amburgo, ha richiesto Ott. "L'Olimpiade nel NRW sarebbe un sogno che si avvera. Sarebbe giusto portare i Giochi Olimpici qui, ma chi li vuole deve naturalmente affrontare la realtà e impostare il corso giusto nella realtà." Finora, tutto è stato purtroppo "informale, a termine e infruttuoso".

Wüst ha detto in un'intervista a WDR questa settimana che il NRW già ha gli stadi "per i Giochi Olimpici in magazzino". Lo stato è pronto per questo.

