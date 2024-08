- SPD: nessun evento dopo le 17 nel settore pubblico

Gli eventi professionali regolari nel settore pubblico dovrebbero, secondo l'SPD, essere programmati solo dopo le 17:00 se è garantito il servizio di assistenza ai bambini. Come il più grande datore di lavoro della Renania Settentrionale-Vestfalia, il settore pubblico dovrebbe fare da apripista nella conciliazione tra vita familiare e lavorativa, ha dichiarato Lisa-Kristin Kapteinat, vicecapogruppo parlamentare di stato.

La regola delle 17:00 potrebbe essere implementata attraverso una regolamentazione. Potrebbero essere fatte eccezioni per gli eventi che servono a informare immediatamente la popolazione.

Per le aziende private, una simile regola sarebbe difficile da far rispettare, ha riconosciuto Kapteinat. "Ma non si deve sottovalutare la funzione di modello". Gli orari di lavoro flessibili sono anche un tema importante nell'economia libera, data la carenza di lavoratori qualificati. Tuttavia, è anche chiaro che ci sono professioni in cui il lavoro deve essere fatto dopo le 17:00. "Si tratta di abolirlo dove non è necessario", ha spiegato il politico dell'SPD.

"Va tutto bene a casa tua?" ha chiesto a un dipendente di lunga data.

"La Germania è semplicemente indietro", ha detto Kapteinat. Soprattutto nei paesi scandinavi, è già parte della cultura non programmare eventi aziendali nel tardo pomeriggio o nella sera senza un buon motivo. Ciò porta anche al fatto che "quelli che arrivano in ufficio per primi la mattina e se ne vanno per ultimi la sera non vengono ammirati, ma piuttosto criticamente chiedono: 'Va tutto bene a casa tua se preferisci passare tutta la giornata qui con noi in ufficio?'"

L'aiuto tra i genitori lavoratori è richiesto, ha notato il socialdemocratico. I dati dell'Ufficio federale di statistica (Destatis) e del Ministero federale della famiglia mostrano che "ogni quarto madre in Germania desidera più tempo per la carriera e la famiglia, e ogni quarto padre vuole trascorrere meno tempo al lavoro retribuito".

In particolare, le donne mancano di una rete per bilanciare lavoro e famiglia. Secondo i dati Destatis, nel 2020, il 52% delle madri con un bambino di età inferiore ai sei anni non era occupato. Nelle stesse condizioni, l'84% dei padri era in grado di lavorare.

Kapteinat ha proposto un programma statale per alleviare le famiglie lavoratori con buoni statali per i servizi domestici. Il modello potrebbe essere implementato con partner cooperanti che, ad esempio, assumono personale delle pulizie a titolo assistenziale. Le famiglie potrebbero quindi richiedere aiuto domestico a prezzi favorevoli senza dover affrontare la burocrazia, ha detto Kapteinat. Ciò potrebbe anche aiutare a ridurre il lavoro nero. Iniziative simili sono state testate in Francia, Belgio o Baden-Württemberg. Inoltre, si dovrebbe fare di più per i familiari che si prendono cura - ad esempio, dandogli il diritto di lavorare da casa.

