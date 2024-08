SPD e Verdi sollecitano una rapida riconciliazione di bilancio e la fine della disputa pubblica

"Cinque miliardi di euro non sono nulla che non si possa gestire", ha dichiarato il leader dell'SPD Lars Klingbeil a Berlino. "Lo spettacolo pubblico" intorno a questo, tuttavia, "avrebbe potuto essere evitato". In particolare, non c'era bisogno di comunicazione pubblica sui risultati dell'audit "la scorsa settimana", ha continuato Klingbeil, senza nominare direttamente il Ministro delle Finanze Christian Lindner (FDP). Avrebbe avuto più senso valutare questi internamente all'interno del governo.

"Un governo deve risolvere i problemi e non può rimanere bloccato nelle descrizioni dei problemi", ha detto il Vice Cancelliere Robert Habeck (Verdi) ai quotidiani del gruppo Funke (edizioni del giovedì). Secondo i quotidiani Funke, Habeck era "molto confuso" che un rapporto "è stato reso pubblico in modo unilaterale e selettivo" invece di consultarsi con i partner di governo sulle soluzioni.

L'audit riguarda possibili prestiti a Deutsche Bahn e alla società federale Autobahn GmbH, che non sarebbero conteggiati verso il freno al debito, nonché una riallocazione initially planned di fondi dalla banca promozionale KfW, che erano originariamente destinati al freno del prezzo del gas ma non erano necessari lì. Secondo un parere legale commissionato dal Ministero delle Finanze, le prime due misure sono legalmente giustificabili, ma la riallocazione dei fondi KfW non lo è.

Tuttavia, il consiglio scientifico del ministero ha valutato criticamente tutte e tre le misure. È stata discussa l'aumento del capitale di Deutsche Bahn come alternativa ai prestiti. Lindner ha parlato di un divario finanziario di circa cinque miliardi di euro che deve ancora essere chiuso con ulteriori tagli nel piano di bilancio del 2025.

Il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) ha reso chiaro martedì che non vede problemi nei pagamenti per la Bahn e le autostrade sulla base dei risultati dell'audit. "Va bene", ha detto al portale Zeit Online. Senza entrare nei dettagli, ha aggiunto: "Rimane un mistero come il verdetto chiaramente positivo del parere legale potesse essere temporaneamente frainteso così fondamentalmente".

Ciò è stato interpretato in parte come una differenziazione da Lindner. Le dichiarazioni di Scholz "non erano rivolte a una persona e certamente non al ministro delle finanze" e neanche ad altri membri del governo, ha detto la portavoce del governo Hoffmann. Il Cancelliere voleva rendere chiaro che "almeno due delle tre misure sono costituzionalmente possibili". Il governo discuterà ora l'attuazione, con "intensi colloqui" in corso. Klingbeil si è riferito ai colloqui tra Scholz, Lindner e Habeck.

Il capo del gruppo parlamentare FDP Christian Dürr ha respinto le accuse di "trucchi" da parte di Lindner nel portale table.media. Tuttavia, Dürr non ha voluto commentare se il ministro delle finanze avesse parlato con i partner della coalizione prima di trasmettere i risultati dell'audit.

Il portavoce di bilancio della frazione dell'Unione, Christian Haase, ha descritto l'intervento di Scholz come "un rimprovero come un ragazzo di scuola". È ora che l'FDP lasci la coalizione, ha continuato Haase nel "Rheinische Post" (edizione del giovedì). Il capo del gruppo parlamentare CSU Alexander Dobrindt ha avvertito il governo a traffico

Leggi anche: