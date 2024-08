SPD e Verdi sollecitano un rapido accordo sul bilancio 2025

La frazione SPD intende prioritizzare il rafforzamento della sicurezza esterna, interna e sociale nei negoziati sul bilancio, riconoscendo come compito impegnativo ma realizzabile il colmare il divario di bilancio di quattro-cinque miliardi di euro. Audretsch ha sottolineato la responsabilità di Lindner di proporre soluzioni serie per le questioni di bilancio, poiché il rifiuto degli accordi senza feedback dai partner della coalizione può portare a incertezze.

Il vice-presidente del gruppo parlamentare dei Verdi, Audretsch, ha fatto riferimento alla responsabilità di Lindner per un accordo sul piano di bilancio. Il leader del FDP "ha unilateralmente respinto un accordo sul bilancio senza feedback nella coalizione", ha detto il vice-presidente del gruppo parlamentare dei Verdi all'agenzia di stampa AFP. È quindi ancora più urgente che "faccia finalmente proposte serie per la soluzione" delle ancora aperte questioni di bilancio. Audretsch ha respinto le richieste del FDP per tagli al denaro dei cittadini. I Verdi "non esporranno le famiglie che dipendono dal denaro all'arbitrio delle fantasie selvagge e false del FDP", ha assicurato.

Audretsch ha dichiarato alla "Rheinische Post": "Il paese ha bisogno di un bilancio che garantisca la coesione sociale, un bilancio che investa nella ferrovia, nelle nostre infrastrutture" e che "rafforzi il futuro delle nostre imprese". Contro troppa fretta nel bilancio, il segretario generale del FDP Bijan Djir-Sarai si è espresso. "Tutte queste cose devono naturalmente essere esaminate molto attentamente", ha detto a Berlino. È importante agire "con cautela e soprattutto molto saggiamente" nella redazione del bilancio. In particolare, Djir-Sarai si è opposto ai tentativi di aggirare il freno al debito nella Costituzione. Il governo ha già fallito in questo, si è riferito alla sentenza della Corte costituzionale federale. Sulla domanda di quando la coalizione si accordi sul bilancio, Djir-Sarai non si è voluto impegnare. Tuttavia, è sicuro "che si otterrà un risultato", ha detto alla ARD. "Attualmente sono in corso consultazioni costruttive, intensive e molto riservate" sul bilancio, ha detto il portavoce del governo Wolfgang Büchner a Berlino. Si tratta di "migliorare ulteriormente" la bozza attualmente sul tavolo. Büchner non ha voluto commentare i contenuti. Si è tuttavia riferito alle dichiarazioni di Lindner, secondo cui la presentazione al Bundestag "dovrebbe aver luogo come previsto a metà agosto". Il capo del gruppo parlamentare SPD, Lars Klingbeil, ha chiarito domenica che i colloqui interni del governo devono essere completati questa settimana. Le consultazioni riguardano in particolare il progetto di erogare pagamenti a Deutsche Bahn e alla società federale Autobahn GmbH sotto forma di prestiti. Critiche a questo sono venute dal politico della Sinistra Bernd Riexinger. Il progetto di rimediare al sottffinanziamento strutturale della ferrovia con prestiti è "avventato", ha spiegato a Berlino. È necessario "finanziare a lungo termine e in modo adeguato". Il presidente del Bundestag, Helge Braun (CDU), ha invitato il governo a chiarire immediately le questioni di finanziamento aperte. È "imperativo chiudere il divario di bilancio all'inizio dei colloqui parlamentari e non solo alla fine" dei colloqui parlamentari a novembre, ha detto Braun all'agenzia di stampa AFP. Il capo del gruppo parlamentare CDU/CSU, Christian Haase, ha criticato i

