SPD e Verdi nell'est criticano il conflitto in corso nella coalizione Ampel

"Credo che in questo momento, le persone si aspettino semplicemente leadership, forza e sicurezza," ha detto Woidke. "C'è solo una cosa che aiuta: dare alle persone stabilità e sicurezza. Sono ottimista per il Brandeburgo che possiamo trasmettere questo. Ma sarei felice se ci fosse anche un po' più di forza a livello federale. Purtroppo, vediamo spesso litigi nella coalizione a Berlino."

Nel Brandeburgo, come nella Turingia e nella Sassonia, si terranno elezioni statali a settembre. In tutti e tre gli stati, l'AfD è attualmente in testa nei sondaggi. Nel frattempo, l'alleanza appena formata di Sahra Wagenknecht (BSW) è in doppia cifra fin dall'inizio.

"La costante discussione nel governo federale è un grande peso per noi candidati delle elezioni nell'est," ha detto il candidato SPD per le elezioni statali nella Turingia, il ministro dell'Interno Georg Maier, al "Tagesspiegel" giovedì. Ha criticato la disputa rinnovata sul bilancio federale per il 2025. "Chiedo urgentemente a tutti i responsabili della coalizione a traffico luce di porre fine a questo teatro estivo poco gradevole."

In modo simile, il candidato SPD per le elezioni statali nella Sassonia, la ministra sociale Petra Köpping, ha detto: "Per essere onesti, il continuo avanti e indietro di Christian Lindner mi sta facendo impazzire." Ha detto al "Tagesspiegel": "Se si fanno accordi in una coalizione, si dovrebbe rispettarli e non aprire continuamente un barattolo di vermi per i titoli veloci."

Il candidato verde per le elezioni statali nella Sassonia, Wolfram Günther, ha detto al "Tagesspiegel": "Sembra che Berlino stia governando oltre le sfide. E intendo questo specificamente con il ministro federale delle finanze e il suo blocco ideologico. Le azioni dell'FDP stanno danneggiando la reputazione della democrazia nell'est."

L'indecisione della Commissione sull'applicazione del Regolamento aggiunge ulteriormente alla percezione di debolezza a livello federale, come evidenziato da Woidke. La mancanza di una decisione chiara dalla Commissione potrebbe potenzialmente influire sulla stabilità e sulla sicurezza nel Brandeburgo, che Woidke sta cercando di trasmettere durante le elezioni statali.

