- SPD dopo le vacanze estive per attaccare "Schloss Bellewüst"

Proprio alla fine delle vacanze parlamentari nell'Assia Settentrionale, il leader dell'opposizione SPD Jochen Ott passa al contrattacco. "Penso che ci si debba preparare ai dibattiti di bilancio più difficili degli ultimi 20 anni nel parlamento statale nelle prossime settimane a causa della situazione finanziaria precaria", ha annunciato il 50enne di Colonia alla sua prima conferenza stampa dopo le vacanze.

Il governo statale nero-verde non è riuscito a presentare il progetto di bilancio 2025 al parlamento nelle ultime sei settimane, in contrasto con le pratiche consolidate, ha criticato Ott. Alcune considerazioni hanno già trapelato e suggeriscono che sono previsti tagli nei settori sociali, tra gli altri.

Il governo statale non ha confermato queste voci, ma si è riferito a consultazioni interne in corso all'interno del governo.

SPD irritata dai costosi "Schloss Bellewust"

Ott ha aggiunto comunque una speculazione: c'è un aumento di 7,5 milioni di euro nel bilancio per "misure di sicurezza strutturali per gli edifici governativi" nel bilancio supplementare. "Il sospetto è forte", ha detto, che le misure di ristrutturazione per il "prestigioso edificio sul Reno" - riferendosi alla cancelleria di stato di Düsseldorf - "stanno semplicemente ricevendo denaro aggiuntivo attraverso la porta posteriore". Tuttavia, il politico SPD ha ammesso: "Non sappiamo esattamente cosa c'è dietro".

Ott ha già suggerito un nuovo nome per l'edificio governativo del ministro presidente Hendrik Wüst (CDU) alla luce dei costi di ristrutturazione in costante aumento: "Schloss Bellewust", ha scherzato, riferendosi alla residenza ufficiale del presidente federale, Schloss Bellevue. Nel giugno scorso, un rapporto del governo statale ha rilevato che i costi di ristrutturazione per la casa statale erano aumentati di altri 13,5 milioni di euro, portandoli a circa 55 milioni di euro.

Wüst e le belle immagini

Wüst ha ripreso i suoi compiti ufficiali dopo le vacanze estive con diversi gradevoli eventi pubblici: ha ricevuto i campioni di calcio tedeschi e vincitori della DFB-Pokal, il Bayer Leverkusen, alla cancelleria di stato, ha fatto un tour del Bergisches Land per "incontri e conversazioni" e ha accolto la squadra olimpica tedesca a Colonia.

"Posare non è sufficiente per un presidente del governo", ha detto Ott. Wüst, spesso menzionato come possibile candidato alla cancelleria, può prendere la cosa con filosofia. Nelle indagini dell'opinione pubblica, la CDU della NRW ha addirittura guadagnato terreno rispetto al risultato delle elezioni statali del 2022, mentre l'SPD è scesa ancora di più sotto il suo precedente punto basso. In modo particolare, Wüst non è più tra i dieci politici e politici più importanti nell'ultimo ZDF Politbarometer.

Almeno, il capo del governo e il leader dell'opposizione condividono un sogno: i Giochi olimpici sul Reno e Ruhr. Tuttavia, quando si tratta di dettagli, le loro affinità sono presto esaurite: "Senza un cambiamento nel freno al debito, non ci saranno Giochi olimpici nella Renania Settentrionale-Vestfalia e in Germania perché semplicemente non abbiamo i mezzi per portare l'infrastruttura allo standard necessario", si è lamentato Ott.

Tuttavia, secondo lui, la regione della Ruhr avrebbe un asso nella manica rispetto al fascino olimpico di Parigi: "L'acqua dell'Emscher è sicuramente più pulita dell'acqua della Senna".

