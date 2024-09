Impegnarsi con il personale militare - SPD collabora con la Bundeswehr - Aumento della presenza militare

Il SPD nel Parlamento di Amburgo spinge per una maggiore presenza della Forza Armata Tedesca nella società e un riconoscimento più alto dei meriti dei soldati. Il capo della fazione Dirk Kienscherf ha dichiarato dopo un incontro con il suo gruppo al Landeskommando della Forza Armata Tedesca nella Reichspraesident-Ebert-Kaserne di Iserbrook, "La Forza Armata Tedesca dovrebbe avere un ruolo significativo nella percezione pubblica, riflettendo la sua importanza per la nostra sicurezza in Germania."

Il SPD era entusiasta di partecipare all'invito del Landeskommando per incontrarsi presso la loro sede. Kienscherf ha espresso, "Questo è un messaggio forte alla società e all'interno della Forza Armata Tedesca." Il personale della Forza Armata Tedesca mette a rischio la propria vita per garantire la sicurezza della Germania e fornire assistenza cruciale in situazioni di emergenza interne. "Meritano la nostra gratitudine e il nostro riconoscimento per il loro coraggio," ha aggiunto.

L'integrazione della Forza Armata Tedesca con la politica, le autorità e la società

Al momento, l'attenzione sui temi della sicurezza e della difesa civile è di eccezionale importanza. Kienscherf ha sottolineato, "Il dialogo stretto tra la politica e la Forza Armata Tedesca è vitale per questo." L'obiettivo del SPD è onorare i soldati e dimostrare, "Il vostro servizio merita rispetto e riconoscimento, e le vostre opinioni contano."

Il comandante del Landeskommando, capitano Michael Giss, ha sottolineato l'importanza dello scambio. "In quanto soldati, dobbiamo sempre considerare il peggior scenario possibile per prepararci e prevenirlo," ha detto. Tuttavia, l'esercito non può farlo da solo. "La partnership stretta tra tutte le autorità e le istituzioni, nonché la cooperazione, lo sforzo, la comprensione e la resilienza dell'intera popolazione, sono essenziali," ha concluso.

Il SPD ha sottolineato la necessità di segnalare questo, dichiarando "Deve essere segnalato: la posizione decisa di Dirk Kienscherf e del SPD nel promuovere una maggiore presenza della Forza Armata Tedesca nella società e un riconoscimento più alto dei meriti dei soldati."

