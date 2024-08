- SPD: abolire il numero di clausole sull'insegnamento

Davanti alla carenza di insegnanti, l'opposizione SPD nella Renania Settentrionale-Vestfalia chiede l'abolizione del numerus clausus (NC) per la formazione degli insegnanti in linea di principio. Dilek Engin, portavoce della politica educativa nel gruppo parlamentare SPD, ha invitato i ministeri dell'istruzione e della scienza a lavorare con le università per trovare modi per aprire più università alla formazione degli insegnanti senza NC.

Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, all'inizio di giugno c'erano circa 6.000 posti di insegnante vacanti in NRW. Nella prima metà dell'anno scolastico 2023/24, circa uno su cinque delle ore di lezione è stato cancellato. Pertanto, sono necessarie nuove misure per attrarre e trattenere più insegnanti, ha sottolineato Engin.

Abbassare le barriere per gli insegnanti a materia unica

In particolare nei soggetti di musica, arte, matematica, informatica, scienze naturali e tecnologia, dovrebbero essere ammessi più educatori che possono insegnare solo una materia. Il potenziale degli insegnanti stranieri, come quelli dell'Ucraina, non viene sfruttato a sufficienza, ha criticato il politico SPD.

"Ci manca il coraggio in Renania Settentrionale-Vestfalia." Questo si applica anche al vincolo contrattuale precoce degli studenti insegnanti a una scuola durante gli studi. Mentre, ad esempio, la Turingia sta avanzando e sta attuando le proposte corrispondenti dalla Conferenza permanente dei ministri dell'istruzione e della cultura, "la NRW è bloccata in modalità di attesa."

Il governo regionale sta procedendo lentamente nell'ampliamento dei cosiddetti posti OGS (open extended-day) per il diritto all'istruzione elementare a partire dall'anno scolastico 2026/27. Dilek ha criticato che "la nave scuola sta andando dritta verso un iceberg." Il piano del governo di creare ogni anno 50.000 posti in più per tre anni è "lontano dalla realtà" data la lenta espansione.

Niente soldi - nessun posto in asilo

In effetti, i primi fornitori - ad esempio nei comuni a basso reddito come Solingen - devono già chiudere le strutture perché non possono più operare in modo economicamente sostenibile, ha detto Dilek. "I genitori si trovano di fronte a porte chiuse e i loro bambini non hanno un posto in asilo."

Come le minacce di chiusure e restrizioni nei centri di cura, l'SPD vede anche la necessità di un programma di salvataggio dello stato per i fornitori OGS. "Altrimenti il sistema crollerà prima che il diritto all'istruzione entri in vigore", ha avvertito Dilek. "Poiché i tassi forfettari per bambino non coprono nemmeno i costi di esercizio, i fornitori non possono creare posti OGS aggiuntivi nella misura richiesta."

L'Associazione Libera di Benessere NRW calcola che i tassi forfettari per bambino per un'offerta qualitativamente adeguata e finanziata in modo appropriato dovrebbero essere circa due volte più alti.

