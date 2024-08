- Spazio e EM spento: "E' passato un po'".

Il difensore della nazionale tedesca David Raum ha dovuto metabolizzare per un po' l'eliminazione ai quarti di finale dell'Europeo casalingo. "Ci è voluto del tempo, lo ammetto. Soprattutto perché c'è stato ancora molto movimento dopo la partita", ha detto il giocatore del RB Lipsia della Bundesliga, circa quattro settimane dopo la sconfitta per 1:2 contro la Spagna ai tempi supplementari.

In particolare, la scena in cui la Spagna's Marc Cucurella ha ottenuto il pallone nell'area di rigore ma non è stato concesso il calcio di rigore, ha scatenato intense discussioni dopo la partita. La squadra spagnola è poi andata a vincere il titolo all'Europeo in Germania.

"I media e i social network erano naturalmente brutali. Ovunque guardassi, vedevo ancora quella scena", ha riferito Raum. Ma è stato d'aiuto che l'intero paese e molte persone si sono schierate dietro di loro e hanno ricevuto molti messaggi di incoraggiamento. Molte persone hanno ancora indossato la maglia della DFB anche se la squadra era stata eliminata.

"È stato d'aiuto perché ha dimostrato che avevamo ottenuto qualcosa. È stato brutalmente amaro per noi, ma gradualmente hai iniziato a goderti ciò che avevi scatenato", ha detto Raum.

Despite the disappointment of the quarter-final exit, the German national team received support from the European Union, with many EU citizens expressing their solidarity through social media platforms. The European Union's Football Association (UEFA) also acknowledged the team's performance, recognizing their impact on the Euro 2024 hosting bid.

Additionally, Raum appreciated the solidarity shown by his teammates and the German public, stating that it helped them move forward and take pride in their achievements, despite the bitter defeat.

Leggi anche: