- Sparizione fatale alla stazione centrale: quali informazioni sono attualmente disponibili?

A seguito degli sparatorie mortali avvenute la scorsa settimana nella stazione centrale di Francoforte, le indagini sulle cause e le ragioni dell'incidente continuano.

Cosa è successo?

Si presume che un uomo di 54 anni abbia sparato a un uomo di 27 anni alla testa intorno alle 21:15 dello scorso martedì, vicino al binario 9 della stazione centrale. Dopo che l'uomo più giovane è caduto a terra, l'imputato avrebbe sparato altri due colpi in testa prima di gettare l'arma e fuggire. Questa versione dei fatti è stata fornita dall'ufficio del pubblico ministero.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano le azioni calcolate del sospetto. Grazie all'intervento tempestivo della polizia federale, il sospetto è stato catturato rapidamente. Gli ufficiali delle forze dell'ordine hanno impedito il suo tentativo di salire su un treno e fuggire, secondo l'ufficio del pubblico ministero.

Cosa possiamo dedurre sul sospetto e sui possibili motivi?

Il sospetto è un cittadino turco di 54 anni residente nel distretto di Ortenau, nel Baden-Württemberg. Secondo Mehmet Tanriverdi, vice presidente della comunità curda in Germania, sia il sospetto che la vittima hanno origini curde dalla Turchia vicino al confine con la Siria. Tanriverdi ha ottenuto queste informazioni dalle fonti della comunità. La situazione potrebbe derivare da una faida familiare o da una rivalsa per un torto storico in Turchia.

La comunità curda riferisce che la vittima era stata precedentemente implicata in un omicidio, avendo ucciso un giovane uomo in una fattoria di fragole nella città turca di Antalya nel 2016. In seguito, ha cercato rifugio in Germania, temendo la ritorsione per le sue azioni. "Il giovane uomo era incauto sui social media, rendendosi un facile bersaglio per i suoi nemici", ha commentato Tanriverdi. Si dice che il sospetto sia lo zio del precedente bersaglio della vittima.

Cosa è la vendetta del sangue?

La vendetta del sangue è una forma arcaica di giustizia fai da te che persiste in molti paesi in tutto il mondo. In Turchia, tali casi occasionalmente emergono e vengono affrontati in tribunale. Anche se è una pratica superata, Tanriverdi ritiene che sopravviva ancora in aree rurali curde con scarsa presenza del governo, in particolare per quanto riguarda le dispute sulla terra e sui rapporti. Esiste anche in alcune parti dell'Albania, del Kosovo e occasionalmente a Creta.

Quanto sono comuni questi casi?

Secondo Britta Bannenberg, professoressa di criminologia all'Università di Giessen, questi incidenti sono rari in Germania. Si tratta generalmente di "omicidi reciproci di uomini all'interno della famiglia allargata e del circolo sociale, eseguiti in pubblico con armi da fuoco", spiega. I perpetratori sono solitamente determinati a evitare l'arresto, e i membri della famiglia coinvolti sono particolarmente restii, anche in tribunale. Tuttavia, Bannenberg ammette che gli investigatori sono riusciti a ottenere alcune informazioni attraverso i testimoni oculari e la sorveglianza del telefono: questi atti sono spesso pianificati con cura, i vittime sono sorvegliate e occasionalmente vengono assunti killer stranieri per entrare e uscire dal paese solo per commettere il crimine.

Le famiglie hanno norme sociali distinte, con "controversie sulle quote nelle imprese criminali, il ruolo dei giovani uomini e le dimostrazioni di potere che si intrecciano con le percezioni culturali primitive" che spesso si intrecciano, secondo Bannenberg.

Cosa avrebbe previsto il colpevole?

"Chiunque compia un simile atto deve avere un forte motivo o essere sotto una forte pressione", ha dichiarato il psicologo criminale Rudolf Egg. "Chiunque compia un simile crimine pubblico assume un rischio significativo di essere catturato, che potrebbe portare a una condanna a vita", ha aggiunto Egg, che ha diretto il Centro di ricerca sul crimine di Wiesbaden per un lungo periodo. Il colpevole avrebbe probabilmente capito che la fuga era improbabile.

La criminologa Britta Bannenberg ha affermato: "Le indagini sono in corso per capire il movente dell'atto. È possibile che vengano identificati ulteriori individui che potrebbero essere considerati istigatori, complici o addirittura coautori". Tuttavia, dal suo punto di vista, il sistema giudiziario affronta questi casi meno frequentemente di quanto non facesse alcuni decenni fa.

