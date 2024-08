- "Spareggiare con vitalità" - "Loaf of Bread" di Sofi Tucker

Con i freschi, vivaci e indiscutibilmente ballabili brani, il duo americano di dance-pop Sofi Tukker si prefigge di costruire sui propri successi passati. Di recente, hanno lanciato il loro terzo album "Bread", disponibile ora. Sophie Hawley-Weld e Tucker Halpern mescolano sapientemente house, funk brasiliano, drum and bass, bossa nova, pop e poesia portoghese in questo album.

Come ha condiviso Hawley-Weld con l'Agenzia tedesca di stampa, hanno lavorato a questo album per due anni, attraversando diverse fasi. "Sicuramente si sente come il nostro album più completo finora", aggiunge Halpern, che aveva inizialmente pianificato di rilasciare l'album un anno fa ma ha continuato a perfezionarlo.

Significato Segreto del Titolo dell'Album

In modo interessante, il titolo dell'album non è solo la prima traccia, ma ha anche un significato speciale. "L'abbiamo chiamato 'Bread' perché le persone di tutto il mondo si riuniscono intorno al pane per connettersi, condividere pensieri e guadagnare energia pura. È quello che la nostra musica dovrebbe fare per le persone", spiega Hawley-Weld. Ma non è tutto - "Bread" è anche un acronimo per "Be Really Energetic And Dance" (o "Sei richtig energiegeladen und tanze" in tedesco).

Il senso di appartenenza, unito alla musica allegra e ballabile, è evidente in quasi tutte le dieci tracce dell'album. "Guardian Angel", "Throw Some Ass" e "Spiral" sono contagiosi, invitando a ballare. "Spiral" è stato anche utilizzato nella finale di "Germany's Next Topmodel" di giugno, con Heidi Klum nel video musicale insieme al duo.

Influenza brasiliana

"Hey Homie", la loro traccia preferita, si distingue un po' diversamente. "Entrambi adoriamo la stessa canzone. 'Hey Homie' tocca i nostri cuori. Anche se molte delle nostre canzoni sono energetiche, con questa puoi rilassarti", spiega Hawley-Weld. Nonostante mostrino il loro lato più morbido con la canzone, "Hey Homie" ha ancora un forte potenziale per rimanere in testa.

Gli elementi portoghesi possono anche essere rilevati in questo album, come in "Jacaré" e "Cafuné". "Abbiamo trascorso molto tempo in Brasile, quindi c'è molta influenza brasiliana. L'album contiene una miscela di canzoni in inglese e portoghese", dice Hawley-Weld, nata a Francoforte ma cresciuta in Canada e ad Atlanta, e vissuta in Brasile per un po', il che le ha permesso di parlare fluentemente il portoghese e di incorporarlo nelle sue canzoni.

Concerti in Germania a Novembre

Halpern, che è due anni più vecchio di Hawley-Weld e ha dovuto abbandonare la sua carriera di basket a causa della malattia, e Hawley-Weld si sono incontrati casualmente durante gli studi. Nel 2014, hanno formato un progetto musicale chiamato Sofi Tukker e hanno pubblicato il loro singolo di debutto "Drinkee", che è stato nominato per un Grammy circa un anno dopo. Dopo il loro album di debutto "Treehouse" (2018) e il suo successore "Wet Tennis" (2022), "Bread" è il loro ultimo traguardo.

"Abbiamo dedicato molto tempo e sforzi a questo progetto. Credo che siamo diventati scrittori di canzoni migliori", dice Hawley-Weld. Secondo Halpern, il suono dell'album è "perfetto" dopo tutto il lavoro che hanno fatto. Il duo afferma che il nuovo album mira a ispirare gli ascoltatori a superare le proprie paure e abbracciare la vita.

Con i loro nuovi brani, Sofi Tukker si esibiranno in due concerti in Germania a novembre, a Hamburg e Berlino, e supporteranno il DJ e produttore musicale norvegese Kygo a Colonia.

