Spahn si batte per l'abolizione della giornata lavorativa di otto ore.

Molti aspirano a una settimana lavorativa di quattro giorni. Il politico della CDU Spahn propone l'eliminazione della giornata lavorativa di otto ore per offrire ai lavoratori maggiore autonomia nella programmazione. Anche l'FDP considera il limite massimo di ore lavorative giornaliere come un'anticaglia obsoleta.

Il vice-frazionario parlamentare della CDU Jens Spahn ha suggerito di riformare la Legge sulle Ore di Lavoro e di abolire il limite massimo di ore lavorative giornaliere di otto ore. "La Legge sulle Ore di Lavoro è antiquata, ha un impatto negativo sia sui datori di lavoro che sui lavoratori", ha dichiarato il politico della CDU alla rete editoriale Germania (RND). "Abbiamo bisogno di regolamentazioni moderne che combinino la tutela dei lavoratori con una grande flessibilità", ha aggiunto Spahn. "I lavoratori sono i migliori giudici della durata del loro lavoro in una giornata".

Spahn ha inoltre dichiarato: "Anch'io ho spesso superato il limite massimo di ore lavorative giornaliere quando lavoravo come cameriere alle nozze". Le regole non sono pratiche in numerosi professioni, soprattutto durante i periodi di lavoro a distanza aumentato. "Più libertà aiuterebbe a conciliare meglio la vita familiare e quella lavorativa", ha aggiunto il politico della CDU.

Secondo la Legge sulle Ore di Lavoro, le ore lavorative giornaliere di un dipendente non possono superare le otto ore. Tuttavia, possono essere estese fino a un massimo di dieci ore. Tuttavia, ciò è consentito solo se la media delle ore lavorative giornaliere non supera le otto ore in un periodo di sei mesi o 24 settimane.

L'FDP si fa également portavoce dell'abbandono della giornata lavorativa di otto ore. Recentemente, il capo della frazione parlamentare dell'FDP Lukas Köhler ha affermato che la giornata lavorativa di otto ore è "un dogma arcaico nato da un'epoca in cui la paura dello sfruttamento era diffusa". Tuttavia, i tempi sono cambiati. "La Legge sulle Ore di Lavoro proviene da un mondo in cui non c'era il lavoro a distanza. Pochi rispettano il dogma delle otto ore nella loro routine lavorativa quotidiana attualmente".

L'FDP si oppone alle richieste del SPD all'interno della coalizione del semaforo per introdurre una settimana lavorativa di quattro giorni con pieno compenso salariale. Una Legge sulle Ore di Lavoro flessibile potrebbe consentire una settimana lavorativa di quattro giorni, ha dichiarato Köhler a RND in maggio. "Una settimana lavorativa di quattro giorni potrebbe essere implementata in numerose aziende con l'abolizione del limite

Leggi anche: