Spahn si batte per l'abolizione della giornata lavorativa di otto ore.

Molti sognano di avere una settimana lavorativa più corta, come quattro giorni. Il politico della CDU Spahn spinge per l'eliminazione della giornata lavorativa di otto ore per dare ai dipendenti più libertà nella programmazione. Il FDP condivide questa opinione, considerando il limite giornaliero di otto ore un'eredità obsoleta delle preoccupazioni per lo sfruttamento del passato.

Spahn, membro del gruppo parlamentare CDU/CSU, ha chiesto una riforma della legge sulle ore di lavoro e l'eliminazione del limite giornaliero di otto ore. "La legge sulle ore di lavoro è superata e crea problemi sia per i datori di lavoro che per i dipendenti", ha dichiarato Spahn alla rete editoriale Germania (RND). "Abbiamo bisogno di regolamentazioni moderne che bilancino la tutela dei dipendenti con una alta flessibilità", ha aggiunto. "I dipendenti dovrebbero avere il potere di decidere quanto lavorare ogni giorno".

Spahn ha anche condiviso la sua esperienza personale di aver superato il limite giornaliero di otto ore durante i suoi lavori come cameriere alle nozze. Le regolamentazioni spesso non funzionano nella pratica, soprattutto quando si lavora da casa. "Più flessibilità aiuterebbe nell'equilibrio tra vita familiare e lavoro", ha dichiarato Spahn.

Secondo la legge sulle ore di lavoro, il tempo di lavoro giornaliero dei dipendenti non può superare le otto ore. Può essere esteso fino a dieci ore. Tuttavia, solo se la media delle ore lavorative giornaliere non supera le otto ore nel corso di sei mesi o 24 settimane.

FDP: il tempo di lavoro flessibile consente una settimana di quattro giorni

Allo stesso modo, il FDP sostiene l'abbandono del tradizionale turno di otto ore. Recentemente, il capo del gruppo parlamentare del FDP Lukas Köhler ha dichiarato che l'otto ore è una "dottrina fossilizzata derivata da un'epoca in cui la paura dello sfruttamento era enorme". Tuttavia, i tempi sono cambiati. "La legge sulle ore di lavoro è nata in un'epoca in cui il telelavoro era sconosciuto. Pochi rispettano ancora la dottrina delle otto ore nella loro routine lavorativa quotidiana".

Il FDP si oppone alla proposta del SPD di introdurre una settimana di quattro giorni con una completa compensazione salariale all'interno della coalizione del semaforo. Una legge sulle ore di lavoro flessibile, secondo Köhler, renderebbe possibile una settimana lavorativa di quattro giorni. Ha dichiarato a RND a maggio che "una settimana di quattro giorni potrebbe essere pratica in molte aziende con l'eliminazione del limite

Leggi anche: