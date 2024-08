Spahn critica con forza l'UE, definendola "pazza".

Traduzione:

Dopo l'attacco terroristico tragico di Solingen, c'è una crescente richiesta di inasprimento delle regolamentazioni per l'asilo. Sull' talk show di ZDF di Markus Lanz, il politico della CDU Spahn chiede la chiusura delle frontiere tedesche ai rifugiati. Accusa il cancelliere Scholz di essere insincero.

Dopo la sua pausa estiva, Markus Lanz si tuffa nell'argomento caldo che preoccupa molti tedeschi: prevenire incidenti come quello di Solingen. Venerdì, un siriano ha accoltellato tre persone e ne ha ferite otto in una festa cittadina. Questo incidente sta intensificando il dibattito sull'inasprimento delle leggi sull'asilo. Il membro della CDU Jens Spahn, ad esempio, sta ribadendo la sua richiesta di chiusura delle frontiere tedesche per la migrazione irregolare.

Prima di lui, il leader della CDU Friedrich Merz aveva incontrato il cancelliere Olaf Scholz e aveva proposto di collaborare con i Socialdemocratici per stringere le leggi sull'asilo. Merz aveva suggerito di dichiarare uno "stato di emergenza nazionale" per bypassare le regolamentazioni dell'UE. Tuttavia, Spahn afferma su Markus Lanz che la coalizione a semaforo non può attuare le misure di inasprimento perché i Verdi non le supporterebbero.

"La nostra proposta è che siamo disposti ad assumere la responsabilità e prendere decisioni che si concentrano principalmente sulla causa di base", spiega Spahn in modo contorto la proposta del suo leader di partito. La causa, secondo Spahn, è la migrazione irregolare. "Senza controllo, sempre più persone vengono in Germania e non sappiamo chi, come, quando, perché. Abbiamo già superato la nostra capacità nelle scuole, asili e città." Non ogni rifugiato che viene in Germania è una potenziale minaccia, nota Spahn. Tuttavia, egli sostiene che una parte significativa potrebbe esserlo. Pertanto, è necessario un'azione decisa, dice Spahn: "Se il cancelliere federale afferma di essere turbato, lo trovo quasi ipocrita. Dovrebbe risolvere i problemi, non solo esprimere la sua rabbia". Il sistema tedesco dell'asilo e della migrazione è rotto, sottolinea Spahn. "Non funziona e per questo crediamo che debba anche essere sospeso temporaneamente. Friedrich Merz lo ha reso chiaro."

In effetti, il sistema dell'asilo è difettoso in molti modi. La giornalista Anne Haehnig di "Die Zeit" e il giurista Daniel Thym dell'Università di Costanza menzionano il rimpatrio dei richiedenti asilo respinti all'interno dell'Europa come esempio. L'attaccante di Solingen aveva inizialmente presentato domanda d'asilo in Bulgaria. La sua domanda era stata accolta. Poi si è trasferito in Germania e ha presentato un'altra domanda d'asilo. Questa è stata respinta. Avrebbe dovuto essere rimpatriato in Bulgaria. La Bulgaria era disposta ad accoglierlo. Ma quando gli ufficiali dell'ufficio immigrazione di Bielefeld sono arrivati alla residenza del siriano per prenderlo, lui non c'era. Gli ufficiali se ne sono andati a mani vuote.

In base alla legge, un richiedente asilo respinto che ha presentato domanda d'asilo in un altro paese dell'UE deve essere rimpatriato lì entro sei mesi. Dopo di che, l'asilo concesso non è più valido e in questo caso la Germania sarebbe stata responsabile del rifugiato. Non si tratta di un caso isolato, afferma Anne Haehnig. In effetti, circa 75.000 richiedenti asilo respinti hanno dovuto lasciare un altro paese dell'UE lo scorso anno. Tuttavia, solo 5.000 sono effettivamente partiti.

"L'intera situazione è regolata dalle leggi adottate dall'UE", argomenta Spahn. E conclude: "Se un sistema fallisce e non ha funzionato per dieci anni, allora non possiamo continuare ad attenersi ciecamente ad esso fino a quando non perdiamo il controllo e la sicurezza nel paese."

Il giornalista Thym spiega che la Germania dovrebbe rispettare ciò che è scritto nelle leggi dell'UE perché è stato concordato. Tuttavia, egli dice anche: "Avremmo potuto cambiarlo". A giugno è stata approvata una riforma dell'asilo europea, ma la regolamentazione del rimpatrio non è stata inclusa. Secondo la giornalista Hahnig, questo è avvenuto sotto la guida di un presidente dell'UE che è un membro della CDU. Per il costituzionalista Thym è chiaro: non c'è una soluzione uno-size-fits-all. Sono necessari cambiamenti nella Costituzione tedesca e nelle leggi dell'UE. Ciò potrebbe richiedere anni, dice.

Spahn non è d'accordo: "L'UE è ancora un'unione di stati sovrani indipendenti. E se il sistema dell'asilo europeo non serve ai nostri interessi, non voglio essere continuamente ricordato delle leggi dell'UE difettose. Per proteggere la nostra popolazione, mantenere la nostra sicurezza, poiché non sappiamo chi sta entrando nel paese, e integrare coloro che sono già qui, dobbiamo, in un senso di emergenza, sospendere temporaneamente la legge dell'UE. Le nostre frontiere non possono più reggere."

In seguito, diventa più specifico: "La pressione per affrontare i problemi fondamentali dal lato europeo sorgerà solo se la Germania chiude le sue frontiere". "Tempo" la giornalista Hahnig vuole sapere di più e chiede: "Se diventassi cancelliere, chiuderesti le frontiere per fare pressione sui partner europei?". La risposta di Spahn: "Lo raccomanderei al mio partito".

Spahn, un membro della CDU, continua a sostenere la chiusura delle frontiere tedesche per la migrazione irregolare, ripetendo le sue richieste precedenti. Ritiene ipocrita per il cancelliere Scholz esprimere rabbia sulla situazione senza prendere azioni.

In risposta a una domanda sulle possibili chiusure delle frontiere, Spahn suggerisce che, se diventasse cancelliere, raccomanderebbe la chiusura delle frontiere per fare pressione sui partner europei.

Leggi anche: