- SpaceX sospende il lancio del razzo: l'Agenzia dell'aviazione degli Stati Uniti impone una pausa

Dopo che un razzo "Falcon 9" di SpaceX ha preso fuoco dopo il lancio del mercoledì, l'Amministrazione Federale dell'Aviazione (FAA) ha sospeso tutti i lanci di questo specifico "Falcon 9". Questa sospensione influisce su diverse missioni spaziali, tra cui "Polaris Dawn". Questo progetto ha l'obiettivo di portare quattro astronauti a 1.400 chilometri dalla Terra per alcuni giorni, con una passeggiata spaziale prevista.

SpaceX è riuscita a lanciare un batch di satelliti per il suo programma Starlink di internet mercoledì, ma dopo l'atterraggio il razzo è caduto su una nave nell'Atlantico, causando un incendio. Un altro lancio Starlink è stato posticipato "per permettere alla squadra di analizzare i dati del booster del lancio precedente", con una nuova data di lancio da annunciare presto.

Cosa significa tutto ciò per la missione "Polaris Dawn"?

La FAA sta aspettando i risultati e un rapporto di SpaceX sulle azioni correttive proposte prima che i lanci "Falcon 9" possano riprendere. Poiché la missione "Polaris Dawn" utilizza anche un "Falcon 9", una restrizione temporanea ai voli potrebbe influire sul suo programma. Tuttavia, c'è la possibilità che la FAA riautorizzi rapidamente il razzo, minimizzando i ritardi significativi. La missione commerciale, guidata dal miliardario Jared Isaacman e da altri tre, era inizialmente prevista per il lancio ma è stata posticipata a causa delle condizioni meteorologiche del mercoledì mattina.

In passato, la FAA ha sospeso temporaneamente i lanci "Falcon 9" per due settimane a causa di problemi con l'accensione del secondo stadio. Il razzo riutilizzabile è stato un traguardo importante per SpaceX, riducendo significativamente i costi e facilitando il trasporto di persone e carichi verso lo spazio.

La sospensione temporanea dei lanci "Falcon 9" a causa di preoccupazioni per la sicurezza influisce anche sulla missione "Polaris Dawn", poiché utilizza questo tipo di aereo. La decisione della FAA sul ripristino dei lanci potrebbe influire sul programma della missione "Polaris Dawn".

Il riavvio sicuro e riuscito dei lanci "Falcon 9" è fondamentale per l'esecuzione tempestiva della missione "Polaris Dawn", che utilizza questo tipo di aereo.

