- SpaceX ritarda l'avvio della sua prima missione privata di passeggiata spaziale

SpaceX, la rinomata corporation aerospaziale, ha posticipato il lancio di un progetto che prevede il primo passeggiata spaziale finanziata privatamente. Il motivo di questo ritardo è un problema tecnico che ha causato il rinvio del lancio iniziale, previsto per martedì mattina dal Centro Spaziale Kennedy della NASA, a mercoledì, come comunicato dalla compagnia lunedì (ora locale). Al momento stanno indagando su una perdita di elio.

Viaggio a una distanza di oltre 1350 chilometri dalla Terra

La durata del viaggio "Polaris Dawn" vedrà gli astronauti a bordo della navicella spaziale avventurarsi fino a circa 1400 chilometri dalla Terra - la distanza più lontana mai raggiunta da un cosmonauta dai tempi delle missioni lunari Apollo. L'equipaggio è composto dal miliardario americano Jared Isaacman, che agirà come comandante della missione, insieme al pilota Scott Poteet e ai membri dello staff di SpaceX Sarah Gillis e Anna Menon. Isaacman, in collaborazione con SpaceX e il visionario tecnologico Elon Musk, finanzia il progetto "Polaris", che comprende tre missioni separate.

