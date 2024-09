SpaceX inizia un' operazione di salvataggio per gli astronauti bloccati in orbita

Originariamente, gli astronauti Wilmore e Williams erano previsti per trascorrere solo otto giorni a bordo della ISS, ma a causa di problemi tecnici sono rimasti intrappolati in orbita per mesi dopo la loro partenza prevista. Tuttavia, è arrivata una buona notizia: la capsula Dragon di SpaceX è riuscita ad attraccare con la stazione spaziale e offre due posti vuoti.

Una coppia di astronauti, il astronauta statunitense Nick Hague e il cosmonauta russo Alexander Gorbunov, hanno pilotato la capsula Dragon. Ha toccato la ISS domenica sera. I posti vuoti a bordo sono destinati a Wilmore e Williams, che sono stati abbandonati dal giugno scorso, fissando il loro ritorno sulla Terra per febbraio 2023 insieme a Hague e Gorbunov.

Il razzo Falcon 9 che ha portato gli astronauti della missione Crew-9 è decollato dalla Space Force Station di Cape Canaveral in Florida sabato. La manovra di attracco precisa si è verificata domenica sera e Hague e Gorbunov sono entrati nella ISS e hanno abbracciato i loro colleghi equipaggio in assenza di gravità.

"Benvenuti a bordo della 'Dragon Freedom'", ha accolto i nuovi colleghi il comandante della stazione Williams attraverso una diretta NASA. "Alex, bentornato alla Stazione Spaziale Internazionale, e Nick, bentornato a casa". Hague aveva intrapreso la sua prima missione alla ISS nel 2019.

I problemi del velivolo Starliner

Wilmore e Williams sono arrivati alla ISS il 6 giugno, rannicchiati all'interno di un velivolo Starliner della Boeing. Avevano programmato il loro ritorno sulla Terra nello stesso capsule solo otto giorni dopo. Il velivolo era previsto per il suo primo viaggio con equipaggio, ma il suo lancio era stato ritardato per anni a causa di complicazioni tecniche.

I problemi sono emersi con i razzi del velivolo, cruciali per il posizionamento preciso. Inoltre, sono state identificate perdite di elio prima e durante il viaggio. La Boeing ha cercato di convincere la NASA che il velivolo era sicuro, ma alla fine gli ufficiali dell'agenzia spaziale statunitense hanno optato per il ritorno dei due astronauti in una capsula Dragon di SpaceX - ma non fino a febbraio 2025.

Di conseguenza, Wilmore e Williams dovranno trascorrere più di otto mesi nello spazio rispetto a quanto previsto inizialmente. Hague e Gorbunov trascorreranno circa cinque mesi nello spazio e condurranno circa 200 esperimenti scientifici. A differenza della Boeing, la SpaceX, fondata dal miliardario tecnologico Elon Musk, ha trasportato in sicurezza gli astronauti alla ISS e ritorno dal 2020.

