- SpaceX inizia un lancio senza precedenti ad alte altitudini

SpaceX è pronta a proiettare gli astronauti in un'orbita straordinaria intorno alla Terra mercoledì mattina (9:38 CEST). Questa missione, battezzata "Polaris Dawn", potrebbe durare fino a cinque giorni, con l'equipaggio di quattro persone, lanciato dal complesso spaziale di Cape Canaveral, che raggiungerà una distanza massima di 1.400 chilometri dalla Terra. Secondo SpaceX, questo rappresenterà il punto più lontano raggiunto dall'uomo dalla missione Apollo sulla Luna negli anni '70. La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) orbita a circa 400 chilometri di altezza.

Il miliardario Jared Isaacman, che ha coordinato la missione con Elon Musk di SpaceX, guiderà questa missione come comandante. A bordo del veicolo spaziale "Dragon", alimentato dal razzo "Falcon 9", ci saranno anche Kidd Poteet, Sarah Gillis e Anna Menon. La missione comprenderà anche una passeggiata spaziale a circa 700 chilometri di altezza, durante la quale SpaceX testerà la sua nuova tuta spaziale per attività extraveicolari.

Questa "prima passeggiata spaziale commerciale", secondo il sito del progetto, mira a migliorare la mobilità. È dotata di un display nel casco, una telecamera e nuovi materiali per una migliore regolazione della temperatura nel vuoto spaziale.

Preparativi per Marte

Gli obiettivi di "Polaris Dawn" vanno ben oltre l'orbita terrestre. Secondo il progetto, "Per costruire una base sulla Luna e una città su Marte, saranno necessari milioni di tute spaziali". Lo sviluppo e l'esecuzione di questa tuta e della passeggiata spaziale sono passaggi cruciali verso un design flessibile per le tute spaziali delle missioni future di lunga durata man mano che l'esistenza umana si espande su più pianeti.

Un insediamento su Marte - questo è l'obiettivo a medio e lungo termine di NASA. Con il programma "Artemis", mira a raggiungere per la prima volta in oltre mezzo secolo il ritorno degli esseri umani sulla Luna. Una base lunare servirà come pietra miliare per le missioni su Marte. Tuttavia, a causa di problemi tecnici con il razzo e il veicolo spaziale, NASA ha posticipato il sorvolo lunare equipaggiato "Artemis 2" da novembre 2024 a settembre 2025 e l'atterraggio lunare equipaggiato "Artemis 3" a settembre 2026.

