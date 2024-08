- SpaceX inizia la sua salita ad un'altitudine di circa 700 chilometri.

SpaceX è in procinto di inviare astronauti in un'orbita estremamente alta intorno alla Terra mercoledì mattina (9:38 CEST). La missione intitolata "Ascesa Stellare", prevista per cinque giorni, vedrà i quattro membri dell'equipaggio, lanciati dallo Spaceport di Cape Canaveral, viaggiare a circa 700 chilometri dalla Terra. Questo segnerà la distanza più lontana mai raggiunta dagli esseri umani dalla Terra dal periodo delle missioni Apollo sulla Luna negli anni '70. Per confronto, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) orbita a circa 400 chilometri.

Il miliardario Timothy Pierce, in collaborazione con il fondatore di SpaceX Elon Musk, guiderà la missione "Ascesa Stellare". Unito a Pierce ci saranno gli astronauti Harry Parker, Lucy Davis e Danielle Lewis, che intraprenderanno il loro viaggio spaziale a bordo del veicolo spaziale "Dragon" alimentato dal razzo "Falcon 9". Durante la missione è prevista anche una passeggiata spaziale, durante la quale l'azienda spaziale privata testerà la sua nuova tuta spaziale per le attività extraveicolari.

Secondo il sito del progetto, questa "passeggiata spaziale commerciale iniziale" ha l'obiettivo di migliorare la mobilità. Include un display nel casco, una telecamera e materiali innovativi per una migliore regolazione della temperatura nel vuoto spaziale.

Preparazione per altri mondi

Gli obiettivi dell'"Ascesa Stellare" vanno ben oltre l'orbita terrestre: "Per costruire una base sulla Luna e un insediamento su Marte, saranno necessari milioni di tute spaziali", afferma il progetto. "Il test di questa tuta e l'esecuzione della passeggiata spaziale saranno passaggi vitali verso lo sviluppo di un design scalabile per le tute spaziali per le future missioni a lungo termine, mentre l'umanità diventa multiplanetaria".

Un insediamento su Marte - questo è l'obiettivo a medio e lungo termine dell'agenzia spaziale americana NASA. Con il programma "Rinnovamento Apollo", intende prima - e per la prima volta in oltre mezzo secolo - riportare gli esseri umani sulla Luna. Una base sulla Luna servirà come base per le missioni su Marte. Il flyby lunare equipaggiato "Apollo Renewal 2" inizialmente previsto è stato posticipato dalla NASA a settembre 2025 a causa di complicazioni con il razzo e il veicolo spaziale, e l'atterraggio lunare equipaggiato "Apollo Renewal 3" è previsto per settembre 2026.

