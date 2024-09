SpaceX, guidata da Elon Musk, è oggetto di una causa da parte di Cards Against Humanity per presunta intrusione in proprietà di confine in Texas.

Chicago-based Cards Against Humanity LLC, i creatori del noto gioco di carte, hanno presentato una causa civile da $15 milioni giovedì contro SpaceX di Elon Musk, accusandoli di aver violato la loro proprietà a Cameron County, Texas.

La causa afferma che la terra di Cards Against Humanity era vuota quando è stata acquistata, ma SpaceX ha iniziato a occuparla, situata a soli tre miglia dal sito di lancio Starbase di SpaceX. La causa presenta immagini di un cantiere e attrezzature, sostenendo che "SpaceX non ha richiesto il permesso di utilizzare la proprietà, né per l'appropriazione eccessiva della proprietà per il loro guadagno monetario".

Secondo la causa, i contractors di SpaceX sono entrati nella proprietà, lasciando dietro di sé cumuli di ghiaia e installando generatori per alimentare l'attrezzatura e le luci.

Nel 2017, Cards Against Humanity LLC ha menzionato che la loro trovata di crowdfunding aveva lo scopo di rendere il più difficile e costoso possibile la costruzione del muro.

SpaceX ha iniziato la costruzione nella zona nel 2014. Lo scorso luglio, Musk ha annunciato su X che SpaceX avrebbe trasferito la sua sede da Hawthorne, California, a Starbase, Texas, una città in costruzione.

Entrambi, Musk e Trump, sono parte del gioco di carte che riflette gli eventi attuali.

La causa afferma che permettendo alla società di Musk di operare illegalmente sulla proprietà, Cards Against Humanity sta danneggiando la sua reputazione tra i suoi sostenitori.

"Gli sostenitori di Cards Against Humanity hanno coltivato una lealtà senza precedenti insieme alle aspettative che l'azienda adempia al suo ruolo di attiva nel panorama politico - in particolare riguardo alle tattiche abusive dei governi e delle grandi imprese nei confronti delle persone comuni in tutto il mondo", afferma la causa.

SpaceX non ha ancora rilasciato un commento in risposta alla richiesta di CNN.

La disputa commerciale tra Cards Against Humanity e SpaceX deriva dall'accusa che SpaceX sta violando la proprietà di Cards Against Humanity per espandere il loro sito di lancio Starbase. La causa civile accusa anche SpaceX di utilizzare la proprietà per il loro guadagno monetario senza ottenere i permessi necessari.

