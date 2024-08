- Sovrano: il principe Carlo visita i luoghi di sofferenza

Profondo Dolore e Inquietudine. L'intensità di queste emozioni a Southport dovrebbe essere palpabile per il Re Carlo III durante la sua visita alla città nel nord-ovest dell'Inghilterra. Il centro città è pieno di montagne di fiori, peluche e palloncini, spesso sfoggiando il colore rosa. Questi oggetti funzionano come tributi alle tre ragazze che sono state brutalmente accoltellate qui circa tre settimane fa, lasciando ferite otto altri bambini. Il Re si confronta con alcuni di questi bambini, ansioso di conoscere le loro vicende direttamente.

Il 29 luglio ha esposto profonde crepe nella società britannica. La visita del Re Carlo a Southport serve non solo come simbolo delle sue condoglianze, ma anche come tentativo di trasmettere la solidarietà della nazione alla città. L'orribile attacco ha distolto l'attenzione dalle giovani vittime e dal loro impatto devastante sulle famiglie e sulle comunità di Southport, una città di circa 90.000 abitanti. I gruppi di estrema destra hanno preso il controllo del ricordo, scatenando violenza in diverse città del paese per oltre una settimana, alimentati dalle accuse di immigrati che occupano case.

L'ostilità è derivata dalle informazioni false diffuse sui social media, che affermavano erroneamente che l'attaccante di Southport era un migrante musulmano. I resoconti falsi sono stati amplificati da account di alto profilo. Nonostante l'identificazione immediata da parte della polizia di un sospetto di 18 anni nato in Gran Bretagna con genitori del Rwanda, i rivoltosi hanno persistito. La figura di spicco dell'estrema destra Nigel Farage ha suggerito addirittura che le autorità potrebbero mentire, alimentando ulteriormente la situazione già volatile.

Città come Hartlepool, Londra, Middlesbrough, Liverpool, Belfast, Bristol, Rotherham e Plymouth sono diventate i bersagli, con gli alloggi per richiedenti asilo spesso nel mirino. Più di cento agenti di polizia sono rimasti feriti mentre cercavano di contenere i rivoltosi, che incendiavano automobili e saccheggiavano negozi senza distinzione. Un video che mostrava un uomo che fermava i veicoli e chiedeva la nazionalità dei loro occupanti ha anche scatenato una vasta preoccupazione.

Alla fine, la maggioranza pacifica si è alzata in piedi. Migliaia di persone hanno protestato in diverse città contro la violenza e per la tolleranza. Improvvisamente, le immagini dei residenti che si univano per ripulire il caos e condividere cibo e bevande nelle moschee hanno dominato i media, simbolizzando l'unità e la solidarietà.

Il Re Carlo si riferisce a queste azioni di unità e resilienza quando esprime la sua approvazione di queste espressioni di spirito comunitario. Gli atti estremisti di una minoranza sono stati incontrati con la passione e la resistenza della maggioranza, secondo il comunicato reale.

A Southport, la folla accoglie il Re con applausi fragorosi. Carlo cerca di rinsaldare il suo messaggio di unità e di piangere insieme per Bebe (6), Elsie (7) e Alice (9). Le bambine avevano partecipato a una lezione di danza di Taylor Swift, che avrebbe dovuto essere una pausa divertente dalla routine. È stato allora che è avvenuto l'attacco con il coltello. Anche la famosa cantante americana, il cui concerto avrebbe celebrato l'evento a Londra nello stadio di Wembley, ha incontrato i sopravvissuti prima della sua esibizione. Nella capitale britannica, Carlo incontrerà anche domani le famiglie delle vittime.

Le ferite inflitte dall'attacco e dalle rivolte successive potrebbero richiedere molto tempo per guarire. La paura ha colpito molti membri della comunità musulmana, portando alla riluttanza a uscire per le strade. Le religioni sono profondamente care al Re Carlo, come ha spesso espresso.

Dove il Re cerca di confortare e consolare, il governo britannico cerca principalmente giustizia. Il Primo ministro Keir Starmer, ex capo del Crown Prosecution Service, ha già chiamato i disturbatori a essere pubblicamente nominati e condannati durante le rivolte: "Denuncia e condanna". Chiunque voglia informazioni sui colpevoli condannati può accedervi sul sito web della BBC, che separa i casi in sezioni come "pene lunghe", "reati online" e "donne".

Il sistema legale è stato in funzione continua per diversi giorni, condannando diversi colpevoli ogni giorno, alcuni di fronte a un pubblico. Un padre di 38 anni, che ha lanciato mattoni e bottiglie contro la polizia, è stato condannato a due anni e mezzo di prigione. Una madre di sei figli, che ha gettato un mattone contro la polizia e ha incitato un teenager a fare lo stesso, è stata condannata a due anni di prigione. Il giudice ha sottolineato che una pena sospesa sarebbe stata troppo lieve.

Adesso la polizia ha arrestato più di mille sospetti, compresi numerosi minorenni, con i più giovani che sono due ragazzi di 12 anni e una ragazza di 13 anni. In Inghilterra, la responsabilità legale inizia all'età di 10 anni.

L'approccio severo è destinato a fungere da deterrente. Tuttavia, gli esperti argomentano che questo approccio non affronta le cause sottostanti della violenza. Etichettando i colpevoli come "teppisti", Starmer sta in pratica alienando il problema, secondo il sociologo Aaron Winter della Lancaster University, parlando all'Agenzia stampa tedesca. Ciò implica che i colpevoli sono alienati dalla società. Il compito di guarire e unire è lungi dall'essere finito, anche per il Re.

Dopo il caos, il Re Carlo III riconosce l'importanza di visitare non solo le famiglie delle vittime a Londra, ma anche la comunità di Southport, profondamente colpita dalla tragedia. La sua visita nel Regno Unito mira a mostrare solidarietà e sostegno alla città in lutto.

Il dopo dell'attacco e delle rivolte ha esposto una divisione nel Regno Unito, ma la dimostrazione di unità a Southport e in altre città ha portato speranza al Re Carlo, simbolizzando la resilienza e la forza del popolo britannico.

