Giovane stella della WNBA Leonie Fiebich, 24 anni, realizza la sua miglior partita nella lega, superando la rivalità tra le sorelle Sabally, Satou e Nyara, in sole 48 ore. Questo straordinario risultato è avvenuto durante la vittoria delle New York Liberty per 79-71 sulle Dallas Wings. Fiebich ha segnato 16 punti, 7 rimbalzi e 2 stoppate.

Nata a Landsberg am Lech, Fiebich è al suo primo anno nella massima lega nordamericana. Tra le nuove arrivate, solo Caitlin Clark delle Indiana Fever ha statistiche migliori in diverse categorie.

Al microfono dell'arena del Barclays Center di Brooklyn, Fiebich ha espresso la sua gioia: "È fantastico vincere e godersi la partita in casa". Nonostante il suo precedente infortunio alle costole si fosse riacutizzato durante la prima partita tra le due squadre due giorni prima, limitandola a soli 12 minuti di gioco, è riuscita a giocare quasi 29 minuti questa volta.

Le sue prestazioni hanno contribuito in modo significativo all'ottava vittoria consecutiva delle Liberty. Ha dimostrato una difesa di alto livello e ha segnato più tiri da tre punti di chiunque altro, totalizzando quattro. "Siamo concentrate sul condividere il pallone e coinvolgere tutti", ha dichiarato Fiebich, e questo si è visto nella loro prestazione di quel giorno.

In Francia, Fiebich ha giocato insieme a Nyara Sabally, proprio come a New York. Purtroppo, la sorella minore di Sabally, che ha giocato per 18 minuti senza segnare ma ha raccolto 6 rimbalzi, era anche lei infortunata e con il polso bendato.

La sorella maggiore, Satou, ha invece avuto una prestazione inferiore rispetto alla precedente sconfitta due giorni prima, segnando solo 10 punti.

