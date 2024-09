Southwest Airlines rivela la sua strategia per eliminare gradualmente la sua politica di posti aperti.

I posti a sedere non scompariranno nel prossimo anno. La compagnia aerea ha annunciato giovedì che i passeggeri potranno prenotare un posto assegnato entro la fine del 2025, e questi posti saranno disponibili sui voli a partire dal 2026.

Southwest ha dichiarato a luglio l'intenzione di abbandonare la strategia dei posti liberi che ha caratterizzato la compagnia per gli ultimi 53 anni. Inoltre, ha annunciato l'introduzione dei posti di prima classe per la prima volta. Attualmente, tutti i posti nella cabina della compagnia sono della stessa classe.

Un motivo per cui Southwest non sta introducendo il proprio sistema di posti assegnati prima è il tempo necessario per rimodellare i posti di prima classe sull'aereo. Tuttavia, i posti assegnati sono quasi ovunque su altre compagnie aeree e avrebbero potuto essere implementati molto prima. Southwest ha posticipato la data di lancio prevista durante una dichiarazione fatta durante la presentazione dell'evento per gli investitori giovedì. Purtroppo, non ha rivelato quando i posti di prima classe con spazio extra per le gambe saranno disponibili.

Southwest sta affrontando la pressione di un gruppo di azionisti attivisti, Elliott Investment Management, che sta promuovendo un nuovo team di leadership e altre modifiche per migliorare la redditività della compagnia. Southwest sostiene che i piani per i posti assegnati erano in corso prima della pressione di Elliott e afferma che l'80% dei clienti di Southwest e l'86% dei passeggeri che scelgono altre compagnie aeree preferiscono i posti assegnati.

Inoltre, ha annunciato che stringerà accordi con compagnie aeree straniere, offrendo ai propri passeggeri la possibilità di prenotare voli internazionali. Southwest ha meno voli internazionali rispetto ai suoi principali concorrenti, American, United e Delta Airlines. Il primo accordo di Southwest sarà con Icelandair l'anno prossimo, stabilendo una connessione presso il suo hub dell'aeroporto internazionale di Baltimore-Washington. La compagnia aerea ha confermato anche le precedenti dichiarazioni secondo cui i passeggeri potranno ancora imbarcare due bagagli gratuiti.

Questa è una storia in evoluzione. Verrà aggiornata.

La decisione di Southwest di introdurre posti di prima classe e posti assegnati rappresenta un cambiamento significativo nella sua strategia aziendale. Con i posti assegnati che diventano la norma nel settore, Southwest potrebbe attrarre più viaggiatori d'affari alla ricerca di comfort e comodità.

Leggi anche: