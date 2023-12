South Carolina sconfigge UConn e vince il titolo NCAA di basket femminile

La domenica è stata all'insegna della difesa e dei rimbalzi offensivi per i Gamecocks, che hanno controllato la partita fin dall'inizio con un vantaggio di 13-2 nei primi sei minuti di gioco. È stato il minor numero di punti segnati dagli Huskies in un quarto di questa stagione.

Nella vittoria i Gamecocks hanno superato gli Huskies per 49-24.

Gli Huskies sono andati in vantaggio per due volte - un 9-0 nel secondo quarto e un 10-0 nel terzo - ma i Gamecocks hanno mantenuto il vantaggio per tutta la partita.

La guardia Destanni Henderson e l'attaccante Aliyah Boston sono state le stelle della partita di domenica. Henderson ha chiuso la partita con 26 punti e Boston con 11.

"Ci pensavo dalla scorsa stagione, tutti avevano una mia foto in cui piangevo. Ma oggi siamo campioni nazionali e io sono in lacrime", ha detto Boston, riferendosi alla sconfitta alle Final Four dello scorso anno contro Stanford.

In immagini: South Carolina vince il secondo titolo nazionale

La difesa dei Gamecock ha tenuto a bada il trio di guardie titolari degli Huskies: Paige Bueckers, Christyn Williams e Azzi Fudd. Sia Williams che Fudd non hanno segnato fino alla fine del quarto quarto e Bueckers ha chiuso la partita con 14 punti.

"So che le nostre giocatrici erano esauste, ma erano determinate a diventare campionesse oggi", ha dichiarato l'allenatrice del South Carolina Dawn Staley.

Prima di domenica UConn era 11-0 nelle partite del campionato nazionale, tutte sotto la guida dell'allenatore Geno Auriemma.

La partita per il titolo di domenica è stata una rivincita. La South Carolina ha battuto UConn 73-57 a novembre nella Battle 4 Atlantis alle Bahamas, affidandosi ai 22 punti di Boston e a una difesa asfissiante che ha tenuto gli Huskies a soli 3 punti nel quarto quarto.

UConn, il più importante programma di pallacanestro femminile da quasi tre decenni, si trova nella strana posizione di sfavorita. Seconda testa di serie del torneo, UConn ha avuto 11 titolari in questa stagione a causa di un mix di infortuni e malattie di Covid.

Tuttavia, UConn ha raggiunto le Final Four battendo la prima classificata NC State in un'epica vittoria per 91-87 al doppio tempo supplementare, la prima volta nella storia del torneo NCAA femminile in cui una partita delle Elite Eight o oltre ha richiesto il doppio tempo supplementare. Hanno poi vinto 63-58 contro un'altra testa di serie 1, Stanford, venerdì sera, per raggiungere il titolo.

La South Carolina è la squadra più quotata fin dalla preseason e ha un bilancio di 34-2, con tutte le sconfitte subite di 2 o meno punti.

I Gamecocks hanno raggiunto le Final Four battendo Creighton 80-50 e poi Louisville 72-59 venerdì per raggiungere il titolo. Nella vittoria contro Louisville, Boston e le sue trecce rosa e viola hanno segnato 23 punti e raccolto 18 rimbalzi, la 29esima doppia-doppia della sua stellare stagione.

Per UConn si tratta della 14ª partecipazione consecutiva alle Final Four, che risale al 2007.

South Carolina ha raggiunto le Sweet 16 ogni anno dal 2014 e ha vinto il suo primo campionato nazionale nel 2017. Nel 2020, quando il torneo è stato annullato a causa della Covid-19, era la squadra più quotata del Paese e l'anno scorso ha perso alle Final Four.

L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate nel torneo NCAA è stato nel 2018, quando UConn ha battuto South Carolina 94-65 per accedere alle Final Four.

Jacob Lev della CNN ha contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com