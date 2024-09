- Sottovalutato il verdetto in un caso di maltrattamento medico che ha coinvolto la morte di un paziente con Covid-19

La Corte Federale Suprema (BGH) ha annullato la condanna di un medico che aveva ricevuto una pena detentiva di tre anni e mezzo per omicidio colposo. Il medico aveva somministrato una dose letale di cloruro di potassio a un paziente COVID-19 in condizioni critiche in un'unità di terapia intensiva durante l'autunno del 2020, con l'intento di rendere la sua morte più facile, secondo la difesa. Il tribunale inferiore di Essen aveva dichiarato il medico colpevole nel novembre 2021.

Tuttavia, i giudici federali hanno determinato che non era stato dimostrato in modo definitivo che il 47enne fosse morto a causa dell'iniezione. L'apparecchiatura che manteneva in vita il paziente era già stata spenta prima dell'episodio. Di conseguenza, il tribunale inferiore deve riesaminare il caso.

Tuttavia, il medico potrebbe non sfuggire alla punizione: in due casi simili, è stato condannato per tentato omicidio colposo. La BGH ha confermato questa sentenza e ha respinto il ricorso, rendendola definitiva.

La difesa del medico ha sostenuto che lo spegnimento dei dispositivi aveva causato la morte, non l'iniezione di cloruro di potassio. Il farmaco era stato somministrato per rendere più morbido il processo di morte. Tuttavia, il suo effetto rimaneva incerto. Inoltre, era stata discussa con la moglie una cura palliative alla fine della vita prima dell'episodio.

Un'infermiera aveva segnalato la situazione, sostenendo che il medico non aveva abbandonato il paziente dalla città olandese di Venlo. Tuttavia, il medico avrebbe informato la moglie che non c'era più speranza.

La decisione della BGH di annullare la condanna del medico ha scatenato un dibattito sul ruolo dei regolamenti sulla salute e sicurezza in situazioni di fine vita. Nonostante la condanna del medico in due casi simili, il tribunale ha riconosciuto l'incertezza riguardo agli effetti dell'iniezione di cloruro di potassio e il possibile contributo dell'apparecchiatura per il mantenimento della vita spenta al decesso del paziente, sottolineando l'importanza di procedure di salute e sicurezza accurate in tali situazioni critiche.

