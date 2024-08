- Sottovalutata vulnerabilità: le popolazioni ittiche sono più a rischio di quanto si aspettasse

Traduzione:

Varie popolazioni di pesci in tutto il mondo sono in pericolo o hanno già raggiunto il punto di rottura a causa della pesca eccessiva. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista "Science", questo non è solo dovuto al fatto di non rispettare i limiti di pesca scientificamente calcolati, ma piuttosto questi limiti sono stati stabiliti troppo alti e le dimensioni delle popolazioni e il loro tasso di recupero erano stati precedentemente stimati in modo troppo ottimistico rispetto alla situazione reale.

Le politiche e i modelli della pesca costituiscono la base per la regolamentazione delle pesca a livello globale e regionale. La causa principale della pesca eccessiva è stata ritenuta il fatto che le politiche della pesca stabiliscono i limiti di pesca al di sopra dei livelli modello raccomandati.

Stime Eccessive

Un team di ricerca guidato da Graham Edgar dell'Università di Tasmania (Australia) ha esaminato i dati di 230 stocks di pesci in tutto il mondo e li ha confrontati con le figure modello. Hanno scoperto che in molti casi, il numero di pesci di una specie e il tasso di recupero del stock erano stati notevolmente sovrastimati, soprattutto per le popolazioni pescate in eccesso.

Anche i stock classificati come recuperati continuavano a diminuire nella realtà, il che portava a riduzioni insufficienti dei limiti di pesca quando avrebbero dovuto subire riduzioni drastiche, come spiegato da Rainer Froese del GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research di Kiel, coautore di un commento allo studio pubblicato su "Science".

Il problema non si limita al passato. "Le sovrastime delle dimensioni degli stock degli ultimi anni non vengono utilizzate per correggere le dimensioni degli stock attuali", ha detto Froese.

Pescati in Eccesso invece che in Modo Sostenibile

Secondo lo studio, circa un terzo dei stock classificati dalla FAO come "pescati al massimo in modo sostenibile" sono in realtà pescati in eccesso. Per una popolazione di pesci essere considerata sostenibile, non dovrebbero essere pescati più pesci di quanti possono ripopolare la popolazione.

Inoltre, molte più popolazioni di quanto si pensasse in precedenza sono collassate: l'85% in più di popolazioni rispetto alle stime originali sono collassate, riducendosi a meno del 10% del loro massimo storico.

Froese e il suo coautore Daniel Pauly dell'Università della British Columbia (Canada) spiegano nel loro commento che i modelli si basano su più di 40 parametri, tra cui le caratteristiche della vita del pesce, i dettagli della pesca e lo sforzo di pesca necessario. Questa molteplicità di variabili rende le stime estremamente complesse, argomentano. Inoltre, i modellizzatori hanno occasionalmente utilizzato valori non supportati per alcuni parametri.

Modelli Complessivi

"Why the sometimes implausible predictions of official models were and are accepted is the big question", ha detto Froese. La comunità della scienza della pesca ha fornito per anni consigli fuorvianti alla politica e quindi condivide una parte di responsabilità per i stock pescati in eccesso e collassati, anche in Europa.

"La pesca eccessiva è un problema significativo nel Mediterraneo, nell'Africa occidentale e nell'Asia sud-orientale", ha spiegato Boris Worm della Dalhousie University (Canada), che non ha partecipato allo studio. Molte pescherie costiere in tutto il mondo sono già collassate e non sono nemmeno documentate. Lo studio attuale funge da avvertimento che "molti stock che sono ancora considerati ben gestiti - ad esempio, anche in Europa - potrebbero essere in una situazione peggiore di quanto si pensi".

Esempio del Mar Baltico: Merluzzo

Il fenomeno, come il merluzzo nel mar Baltico occidentale, è stato dimostrato per questa specie, ha spiegato Christian Möllmann dell'Università di Amburgo. "Le stime di biomassa troppo ottimistiche, a mio parere, hanno anche contribuito alla pesca eccessiva del stock".

È necessaria una revisione dei metodi di valutazione - verso modelli più semplici e realistici, concludono Froese e Pauly. Inoltre, il principio di precauzione dovrebbe essere applicato in modo più forte - si dovrebbero utilizzare stime conservative in situazioni incerte.

Tuttavia, secondo Möllmann, la qualità dei modelli non è la preoccupazione principale. "A mio parere, la volontà dell'industria della pesca di non esaurire ogni pesce nel mare è più importante". La volontà e la comprensione di pescare responsabilmente e conservativamente spesso mancano.

Questo è evidente nel mar Baltico, dove tutti i una volta importanti stock di merluzzo e aringhe, nonostante anni di avvertimenti da parte di scienziati e organizzazioni ambientali, sono stati pescati in eccesso a tal punto che il recupero è incerto o addirittura improbabile.

Altre politiche e modelli della pesca, oltre a quelli che regolamentano la pesca a livello globale e regionale, svolgono un ruolo in alcuni contesti locali. Assunzioni errate sulle popolazioni di pesci e sui loro tassi di recupero, spesso a causa di modelli troppo complessi, possono portare a 'stime errate' anche in queste pescherie locali.

Despite the need for simpler, more realistic models, as suggested by Froese and Pauly, the primary issue often lies in the 'Other' lacking will and comprehension to fish responsibly and conservatively, as highlighted by Christian Möllmann.

Leggi anche: