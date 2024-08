- Sottoscrizione degli incendi nella regione forestale del Jüterbog

Il rogo boschivo che si è acceso su un terreno militare abbandonato vicino a Jüterbog, a sud di Berlino, ha notevolmente diminuito di portata. Al momento, solo una piccola sezione al centro del sito è ancora in fiamme - i fuochi sono stati spenti ai bordi, come dichiarato da un rappresentante del centro di comando. Di conseguenza, i vigili del fuoco hanno concluso le operazioni di spegnimento venerdì sera.

L'origine di questo incendio, che è iniziato giovedì, rimane un mistero. La presenza di munizioni sotterranee ha reso l'operazione di spegnimento difficile. Un elicottero è stato chiamato per il supporto aereo durante l'emergenza. Si sono verificati incendi precedenti in questo sito. Il fuoco si è esteso su circa 180 ettari, secondo i resoconti, con fino a 70 operatori di soccorso presenti. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti. I vigili del fuoco sorveglieranno il sito durante il weekend. Il passaggio di consegne al proprietario è previsto per lunedì.

