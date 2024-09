Sottoposto a trattamenti disumani, ostaggio israeliano ucciso tenuto da Hamas sotto Gaza, come accostato da sorelle alla CNN

Eden Yerushalmi è stata rapita durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre in Israele e il suo corpo è stato trovato tra i sei corpi scoperti dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) alla fine dello scorso mese.

Le sorelle di Eden, Shani e May, hanno detto a CNN che hanno ricevuto prove della sua sopravvivenza in tre occasioni, inclusa una tre settimane prima della sua morte.

"È molto difficile per noi," ha spiegato Shani Yerushalmi a CNN. "A volte sembra un sogno, irreale, come se non stesse succedendo a noi, perché sinceramente credevamo che Eden sarebbe tornata a casa viva."

I dettagli sulla prigionia di Eden sono stati condivisi con la famiglia dalle IDF dopo il ritorno del suo corpo da Gaza. Shani ha descritto la galleria dove Eden era imprigionata come segue: "I loro corpi non potevano stare completamente in piedi... Non potevano dormire uno accanto all'altro, solo in fila. Nessuna finestra, nessun aria, nessuna luce. Cibo scarso e quando avevano bisogno di usare il bagno, erano costretti a farlo in un secchio."

Le IDF hanno trovato i corpi del gruppo in una galleria gestita da Hamas sotto la città di Rafah, dicendo che erano stati torturati e uccisi "non molto tempo" prima che i soldati potessero raggiungerli. Le IDF hanno detto alla famiglia che Eden era stata colpita alla testa a bruciapelo e le sue mani avevano segni di difesa, secondo May, che ha condiviso questa informazione con CNN.

La morte di Eden, insieme a quella di altri cinque prigionieri israeliani, ha suscitato indignazione in tutto il paese, principalmente per la gestione della crisi del governo sotto il primo ministro Benjamin Netanyahu. Il 7 ottobre, secondo le autorità israeliane, sono state uccise circa 1.200 persone e più di 250 sono state prese in ostaggio. Da quando il conflitto è iniziato dopo la guerra di Israele, sono morte più di 40.000 persone a Gaza.

Netanyahu è stato sottoposto a una notevole pressione per raggiungere un accordo di cessate il fuoco per la liberazione degli ostaggi che garantisca il ritorno sicuro di più di cento persone ancora detenute nell'enclave.

"In quella galleria specifica, non posso nemmeno immaginare di rimanere per più di un giorno," ha detto Shani a CNN.

Eden, insieme a Hersh Goldberg-Polin e Carmel Gat, sarebbe stata liberata nella "categoria umanitaria" secondo un accordo quadro raggiunto tra Israele e Hamas all'inizio di luglio, secondo due funzionari israeliani che hanno parlato con CNN dopo la scoperta dei loro corpi. Uno di loro ha aggiunto: "Il nostro primo ministro ha rimandato la cosa."

La 23enne di Tel Aviv era un'insegnante di pilates e lavorava come barista al festival musicale Nova il 7 ottobre. Dopo aver sentito le sirene, Yerushalmi ha inviato un video dei razzi al gruppo di chat della sua famiglia, dicendo che se ne stava andando dal festival, secondo il Forum delle Famiglie degli Ostaggi.

Per quattro ore, Yerushalmi ha comunicato con le sue sorelle, May e Shani, che hanno ascoltato il suo orribile racconto mentre tentava di fuggire. Le sue ultime parole sono state: "Mi hanno preso."

May, che ha scelto di vedere il corpo di Yerushalmi al suo ritorno in Israele, ha detto a CNN: "Le abbiamo dato un ultimo abbraccio come saluto. Era così emaciata, le sue ossa sporgevano." Un'autopsia ha poi rivelato che pesava solo 79 libbre al momento della sua morte.

I fratelli hanno descritto Yerushalmi come una persona amichevole e compassionevole, con May che dice: "L'aspetto più significativo è che era un'eroina e ha resistito 11 mesi in quelle gallerie."

