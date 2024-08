- Sottoposto a ore di intimidazione a casa <unk> Un agente canino individua il sospetto

Un uomo di 66 anni ha vissuto un'esperienza terrificante che è durata quasi tre ore nella città di Attendorn, nella regione del Sauerland, a seguito di un'effrazione nella sua abitazione. Due individui hanno fatto irruzione nel suo appartamento, lo hanno immobilizzato, gli hanno tappato la bocca con un bavaglio, hanno messo a soqquadro il posto in cerca di oggetti di valore e hanno costantemente richiesto denaro, come riferito dalla polizia di Olpe e dalla procura di Siegen.

La domenica pomeriggio ha visto la fine di questo incubo grazie all'intervento dei vicini e di un cane poliziotto. La vittima ha segnalato l'aiuto attraverso un dispositivo nascosto, che ha portato i vicini a pensare inizialmente a un'emergenza medica e a chiamare sia i servizi di emergenza che la polizia.

Al loro arrivo, l'uomo di 66 anni è riuscito a liberarsi dalla sua casa. Ha subito solo lievi ferite e è stato dimesso dall'ospedale dopo le cure ambulatoriali.

I sospetti si trovavano ancora all'interno della proprietà al momento. Il cane poliziotto è stato fondamentale nel trovarli.

Un uomo di 36 anni e suo figlio di 17 anni, entrambi di origine turca e attualmente coinvolti in procedimenti di richiesta di asilo, sono stati momentaneamente trattenuti - entrambi sono sospettati. Un mandato di arresto è stato emesso dal giudice con l'accusa di estorsione e sequestro di persona.

Il mandato per il minorenne, che ha apparentemente fatto alcune confessioni parziali, è stato sospeso temporaneamente sotto condizioni specifiche. L'uomo di 36 anni ha rifiutato di rispondere alle accuse in tribunale. Le indagini continuano.

