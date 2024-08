Terzo livello di competizione calcistica - Sottolineando l'atmosfera hansa secondo Hollerbach: "Evitare l'autodistruzione"

FC Hansa Rostock sta attraversando un momento difficile. Dopo un inizio deludente nella 3ª divisione, una sconfitta in coppa contro Hertha BSC (1-5), la partenza del principale sponsor e, questa settimana, le dimissioni del membro del consiglio di sorveglianza Michael Brügmann, la squadra è stata anche oggetto di commenti offensivi dei tifosi sui social media.

Il club ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, affermando che non tollererà abusi e minacce nei confronti dei giocatori, della dirigenza, dello staff e tra di loro. Prima della partita casalinga contro il Borussia Dortmund II (sabato, 14:00), l'allenatore Bernd Hollerbach è intervenuto in difesa della sua squadra, che è stata pesantemente criticata.

"Non possiamo crollare ora, ma dobbiamo sostenere i nostri ragazzi", ha dichiarato Hollerbach, ex giocatore dell'HSV, il giovedì. "Penso che sia fantastico che il club abbia fatto una dichiarazione. Se restiamo uniti, giorni migliori ci aspettano. Ma se prendiamo di mira i giocatori e li trasformiamo in capri espiatori, non arriveremo da nessuna parte."

La squadra di Rostock appena assemblata spera di ottenere la prima vittoria della stagione contro Dortmund. "Posso solo dire che non c'è un singolo giocatore in squadra che non lo voglia", ha detto Hollerbach. "Stiamo lavorando sodo. Sono piuttosto ottimista. Non posso criticare le statistiche, la passione o l'impegno della squadra.now we just need to produce a result."

La reazione dei tifosi contro il FC Hansa Rostock si è estesa anche ai loro social media. Nonostante le difficoltà della squadra, Bernd Hollerbach, allenatore del FC Hansa Rostock, ha esortato i tifosi a sostenere la squadra, sottolineando che siamo tutti nella stessa barca.

