Sotto pressione, Kornbluth del MIT giura di usare "ogni leva" per affrontare i conflitti nel campus

"Sto lavorando per utilizzare ogni leva disponibile per affrontare i conflitti nel nostro campus, migliorare il tenore dei nostri discorsi e aiutarci a trovare modi migliori per vivere e lavorare insieme qui al MIT", ha dichiarato Kornbluth in una nota di mercoledì.

La nota arriva dopo che Bill Ackman, il miliardario degli hedge fund che ha combattuto con successo per porre fine alla presidenza di Claudine Gay ad Harvard, ha messo gli occhi su Kornbluth.

Pochi minuti dopo che le dimissioni della Gay hanno fatto notizia, Ackman ha postato sui social media: "Et tu Sally?".

Kornbluth ha riconosciuto la pressione sulle università in questo momento.

"La guerra tra Israele e Hamas continua a causare un profondo dolore per molti in tutto il mondo, anche al MIT, ed è una fonte di tensione continua nella nostra comunità", ha scritto Kornbluth nella nota. "Qui nel campus, le sue ripercussioni hanno messo alla prova alcuni sistemi e presupposti di lunga data, ponendo sfide alla nostra comunità e all'adempimento della nostra missione di ricerca e istruzione".

Kornbluth ha annunciato "nuove misure" volte ad affrontare queste sfide e a combattere l'antisemitismo, l'islamofobia e l'odio, tra cui la garanzia che i programmi DEI (diversità, equità e inclusione) del MIT "rispondano efficacemente alle esigenze del campus". Ha dichiarato che il MIT intende annunciare presto un nuovo vicepresidente per l'equità e l'inclusione.

Il MIT, Harvard e altre università hanno dovuto affrontare pressioni per proteggere la libertà di parola e combattere al contempo i discorsi di odio.

Su questo fronte, Kornbluth ha annunciato un nuovo comitato sulla "libertà accademica e l'espressione nel campus" che esaminerà immediatamente le politiche.

"È chiaro che abbiamo bisogno di capire meglio come gestire i principi della libertà di espressione, che dobbiamo tutelare, e la necessità di proteggerci dalle molestie, dal bullismo, dall'intimidazione e dalla discriminazione - violazioni della politica che devono essere oggetto di disciplina", ha dichiarato Kornbluth.

Il presidente del MIT ha ribadito che la comunità ha bisogno di "comprendere l'idea che c'è una differenza tra ciò che possiamo dire e ciò che dobbiamo dire".

"Non possiamo aspettarci che la disciplina e le politiche risolvano magicamente tutte o la maggior parte delle difficoltà che emergono nel modo in cui ci relazioniamo gli uni con gli altri", ha detto Kornbluth. "Dobbiamo contare l'uno sull'altro per la decenza e la compassione".

Il mese scorso Kornbluth, Liz Magill dell'Università della Pennsylvania e il presidente dell'Università di Harvard Gay hanno testimoniato davanti a una commissione della Camera e hanno attirato il fuoco quando tutti e tre si sono rifiutati di condannare esplicitamente gli appelli al genocidio contro il popolo ebraico come contrari alle politiche universitarie.

Magill si è dimessa dalla sua posizione poco dopo l'audizione. Questa settimana anche Gay, che era stato perseguitato da accuse di plagio, si è dimesso dal suo incarico. Entrambi rimarranno nelle rispettive università come membri di facoltà.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com