- Sotto l'influenza di umidità e calore elevati, gli operai della vigna affrontano un aumento dello "stress legato alla muffa".

Temperature estreme e occasionali rovesci di pioggia hanno messo in allarme i viticoltori della Turingia riguardo ai loro acini. Già ad aprile, gelate improvvise hanno causato danni totali ai primi germogli, ha notato Elke Meinhardt, presidente dell'Associazione dei Viticoltori della Turingia a Bad Sulza. "Ora, la muffa sta diventando un problema e dobbiamo affrontare l'umidità." Il "pericolo di muffa" è alto.

Il destino del raccolto di quest'anno resta incerto. Molte cose possono ancora cambiare fino a poco prima della vendemmia. "Speriamo in un splendido tarda estate per aumentare i livelli di zucchero negli acini." Tuttavia, né un raccolto abbondante né una qualità eccezionale sono previsti, ha dichiarato Meinhardt.

Tuttavia, c'è una ragione per festeggiare: Bad Sulza ospiterà il 30° Festival del Vino della Turingia questo weekend. "Negli ultimi 30 anni, abbiamo assistito a una crescita straordinaria. Il festival del vino è iniziato allora con solo due bancarelle e ora aspettiamo migliaia di visitatori," ha detto Meinhardt.

Sarà incoronata anche la Principessa del Vino della Turingia per i prossimi due anni. A differenza della Renania-Palatinato, non ci sono state discussioni significative in Turingia per modernizzare e allargare questo ruolo cerimoniale per includere gli uomini. "Penso che sia okay discutere della questione e credo che sia importante che questa posizione onoraria continui a evolversi, ma abbiamo ancora un flusso costante di candidati," ha notato Meinhardt.

Similmente, la regione viticola della Turingia si è espansa: era appena 13 ettari all'inizio degli anni '90 e ora copre 147 ettari. Attualmente, ci sono quattro grandi imprese che coprono 63 ettari, dodici aziende agricole con autopromozione, 67 piccoli viticoltori e coltivatori di uva nel settore secondario, e sei aziende agricole che producono frutta e vino. Principalmente, i vigneti della Turingia si trovano nelle aree di Bad Sulza e Weimar.

Il governo statale aiuta la viticoltura, fornendo finanziamenti per la piantagione di vigneti, l'acquisto di attrezzature o l'assicurazione contro i danni del clima. Ciò perché la viticoltura, come altri settori agricoli, è influenzata dalle conseguenze del cambiamento climatico. Ciò include gli attacchi di muffa dovuti alla prolungata siccità associata a forti piogge. Alcune aziende hanno già optato per i cosiddetti vitigni Piwi, che sono meno suscettibili alle malattie della vite come peronospora e oidio.

