- Sotto le temperature estreme, il Festival di Gäuboden attira un'incredibile cifra di 1,25 milioni di persone.

Il Gäubodenvolksfest di Straubing ha visto circa 1,25 milioni di visitatori, leggermente inferiori rispetto agli anni precedenti. Gli organizzatori, guidati da Daniel Winklmaier, il responsabile operativo, attribuiscono questo calo principalmente al caldo torrido, con temperature fino a 30°C in otto dei undici giorni della festa.

Le nuove stazioni di acqua potabile gratuite sono state apprezzate. Per la prima volta, è stato installato un sistema di nebulizzazione all'ingresso della parte storica del festival, che è stato utilizzato continuamente.

Circa 700.000 litri di birra del festival

Quest'anno sono stati serviti circa 700.000 litri di birra del festival, leggermente inferiori rispetto ai 740.000 litri dello scorso anno. Sono state consumate circa 32 tori e 40.000 polli (Gickerl). Winklmaier ha notato che i piatti freddi sono stati particolarmente apprezzati. L'uso di cannabis ha rappresentato un problema minimo, con solo cinque infrazioni segnalate, tre all'interno del festival e due nelle aree di gioco vicine, secondo la polizia.

In generale, la polizia ha fornito una valutazione prevalentemente positiva. Oltre alle cinque infrazioni di cannabis, sono stati registrati 14 casi di lesioni fisiche, rispetto ai 40 del 2022 e ai 23 dell'anno precedente, ha detto il capo della polizia di Straubing, Josef Eckl. Tuttavia, gli incidenti di violenza contro gli ufficiali rimangono una preoccupazione, con otto episodi quest'anno, dopo una riduzione dalle 14 del 2022 alle sei del 2023.

Agenti provenienti da tutta la Baviera in servizio

Come negli anni precedenti, la polizia di Straubing è stata rinforzata da numerosi agenti provenienti da tutta la Baviera, entusiasti di partecipare, ha detto Eckl, menzionando un agente di Monaco che avrebbe prestato servizio per tre giorni al Gäubodenvolksfest prima di andare in pensione.

Il Gäubodenvolksfest si classifica come il secondo più grande festival popolare bavarese dopo l'Oktoberfest di Monaco, attirando 1,25 milioni di visitatori, ovvero 25 volte la popolazione della città.

Gli organizzatori hanno anche considerato l'adozione di misure per ridurre i rifiuti, menzionando l'inclusione di stazioni di riciclo come un'altra iniziativa. Inclusi questi, ci sono state diverse altre strategie implementate per migliorare l'esperienza del festival.

Inoltre, il team organizzatore ha cercato di includere atti diversificati, assicurandosi che la lineup soddisfacesse diverse preferenze degli spettatori, comprese diverse generi musicali.

Leggi anche: