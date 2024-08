Sotto l'applicazione di sacchi di ghiaccio sul cranio, Jule Niemeier emerge vittorioso

Due a due anni fa, Jule Niemeier ha sorpreso tutti diventando una quarterfinalista di Wimbledon. Dopo un periodo di calo nella sua carriera, è tornata tra le prime 32 al US Open. L'atleta di Dortmund si è trasformata come giocatrice, aprendo probabilmente la strada a un nuovo slancio.

Con pacchetti di ghiaccio sulla testa, Jule Niemeier ha superato il caldo di mezzogiorno a New York e ha festeggiato la sua vittoria nei test di calore con salti gioiosi. Per la prima volta in due anni, la tennista di Dortmund ha raggiunto il terzo turno di un torneo del Grande Slam. La 25enne ha battuto Moyuka Uchijima 6:4, 6:0 al US Open.

Sin dall'inizio, Niemeier ha avuto la meglio in temperature che raggiungevano i 34°C e ha sconfitto la giocatrice giapponese che aveva battuto Tamara Korpatsch in precedenza. Niemeier affronterà ora la campionessa olimpica Zheng Qinwen dalla Cina o la russa Erika Andrejewa. Sfortunatamente, la sua amica Eva Lys non è riuscita a raggiungere il secondo turno, perdendo una partita serrata 2:6, 6:1, 5:7 contro la ceca Marie Bouzkova.

Niemeier ha stupito il mondo raggiungendo i quarti di finale di Wimbledon nel 2022 e il round of 16 del US Open, ma poi è precipitata al 175° posto nel ranking mondiale. In questa stagione sta tornando in forma, ora al 101° posto e in pista per rientrare nella top 100 dopo il US Open. "Quella è una solida base per un movimento nella top 50, ma ora lei dovrebbe solo godersela", ha commentato l'ex allenatore nazionale tedesco Barbara Rittner su Sportdeutschland.TV.

Niemeier sulla sua trasformazione: "Sono un giocatrice completamente diversa"

"Sono un giocatrice completamente diversa, una persona completamente diversa", dice Niemeier della sua trasformazione da quando è salita due anni fa. "Sono maturata come giocatrice e come persona". Interpreta il gioco del tennis "in modo completamente diverso" ora, grazie a Michael Geserer - il suo manager che è stato il suo allenatore principale dalla fine dello scorso anno. "Jule è un'atleta eccezionale, ha un potenziale fenomenale", dice Lys.

Niemeier ha fatto la sua mossa, con numerosi punti vinti dai suoi colpi vincenti o dagli errori. Al 4:3, sembrava che avesse trattato il suo piede sinistro con una crema e un bendaggio, durante il quale ha studiato un quaderno come aveva fatto in passato. Entrambe le giocatrici hanno utilizzato la nebbia fredda da un tubo e asciugamani bagnati per gestire il caldo opprimente.

Un errore di rovescio leggero di Uchijima ha regalato a Niemeier il servizio del suo avversario e, dopo 61 minuti, il primo set. La resistenza della giocatrice giapponese era per lo più spezzata. Dopo una lunga pausa durante il cambio campo, Niemeier ha vinto sei giochi di fila. Con il secondo punto

