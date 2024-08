Sotto l'applicazione di sacchetti di ghiaccio sulla testa, Niemeier supera

Due a due anni fa, Jule Niemeier ha attirato l'attenzione quando ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon. Dopo un periodo di calo nella sua carriera, è tornata in forma, classificandosi tra le prime 32 al US Open. La giocatrice di Dortmund ha trasformato il suo gioco, aprendo potenzialmente la strada a un'altra ascesa folgorante.

Sudando copiosamente con pacchi di ghiaccio sulla testa, Niemeier ha trionfalmente saltato dopo aver vinto con un ace la partita contro la sua avversaria sotto il sole di mezzogiorno a New York. Per la prima volta in due anni, è passata al terzo turno di un torneo del Grande Slam. Ha sconfitto Moyuka Uchijima 6:4, 6:0 al US Open.

Niemeier ha dominato la partita sin dall'inizio, con temperature superiori a 34 gradi Celsius, superando la giocatrice giapponese che aveva precedentemente battuto Tamara Korpatsch. Ora affronteràeither Zheng Qinwen, la campionessa olimpica della Cina, o Erika Andrejewa dalla Russia. Purtroppo, la sua amica e compagna di squadra Eva Lys è stata eliminata, perdendo una partita serrata contro Marie Bouzkova della Repubblica Ceca per 2:6, 6:1, 5:7.

Despite having raggiunto in precedenza i quarti di finale di Wimbledon e il sedicesimo turno del US Open, Niemeier è scesa al 175° posto nella classifica mondiale. Tuttavia, questa stagione è tornata in forma, ora al 101° posto. Secondo l'ex allenatore della nazionale femminile Barbara Rittner su Sportdeutschland.TV, il suo progresso è notevole.

Niemeier sulla sua trasformazione: "Un'altra giocatrice, un'altra persona"

"Io sono un'altra giocatrice, un'altra persona", riflette Niemeier sulla sua evoluzione da quando ha fatto il suo debutto due anni fa. "Sono cresciuta come giocatrice e come persona". La sua comprensione del gioco è completamente cambiata grazie alla guida di Michael Geserer, il suo allenatore dal finale dello scorso anno. "Jule è una giocatrice incredibilmente talentuosa con un grande potenziale", ammira Lys.

Niemeier ha dettato il ritmo del gioco, con la maggior parte dei punti decisi dai suoi colpi vincenti o dagli errori. Per un momento, si è fermata al 4:3, apparentemente per trattare una vescica sul piede sinistro in panchina. Uchijima, credendola in riposo, ha sottovalutato la sua avversaria, offrendo a Niemeier l'opportunità di prendere il controllo. Durante le pause per combattere il sole cocente, entrambe le giocatrici hanno utilizzato aria fredda da tubi e asciugamani.

Con un semplice rovescio fuori misura di Uchijima, Niemeier ha conquistato il servizio e, dopo 61 minuti, il primo set è stato suo. La resistenza della giocatrice giapponese è stata quasi spezzata. Dopo una lunga pausa al cambio campo, Niemeier ha dominato i giochi rimanenti, vincendo sei match point consecutivi e assicurandosi un posto nel terzo turno, con un premio di $215,000 dopo 96 minuti.

La vittoria di Niemeier al US Open segna il suo ritorno al terzo turno del Grande Slam dopo un'assenza di due anni. Con le sue abilità migliorate in campo, continua a impressionare nel mondo dello sport.

Abbracciando il suo successo recente, Niemeier attribuisce il merito al suo allenatore, Michael Geserer, per averla aiutata a evolversi in una giocatrice più matura e abile sia in campo che fuori.

