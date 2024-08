- Sotto la guida di Johannes Bitter, la squadra di pallacanestro di Amburgo ha ora un nuovo presidente

Portiere Johannes Bitter assumerà un doppio ruolo nella squadra di handball dell'HSV Hamburg nel prossimo periodo. Il 41enne difenderà i pali della squadra della Bundesliga e assumerà anche la posizione di Vicepresidente.

Bitter fa parte del nuovo comitato dirigente guidato dal Presidente Kay Spanger, che ha sostituito la precedente squadra di leadership guidata dal Presidente Marc Evermann e dal Vicepresidente Martin Schwalb. Come prima, Jana Fuhrmann e Sven Hielscher fanno ancora parte di questa squadra.

Bitter è entusiasta del suo nuovo ruolo, "Da quando sono tornato a Hamburg, ho contribuito alla crescita del club anche fuori dal campo. Ora sono entusiasta di assumere ufficialmente questo ruolo mentre continuo con le mie attività sul campo. Vediamo tutti il potenziale inespresso in questo club e sono ansioso di contribuire alla sua crescita come membro del comitato dirigente."

Evermann e Schwalb hanno lasciato i loro incarichi dopo otto anni a seguito di un'indagine sulla storia recente del club. L'HSV Hamburg ha recentemente ottenuto la licenza della Bundesliga per la stagione 2024/25. Evermann e l'ex allenatore Schwalb hanno giocato un ruolo significativo nel ricostruire il club dopo la sua insolvenza nel gennaio 2016.

Bitter e la squadra inizieranno la nuova stagione con una partita in trasferta contro il Frisch Auf Göppingen il 6 settembre.

Il doppio ruolo di Bitter nell'HSV Hamburg include non solo il giocare come portiere nella lega di handball, ma anche il servire come Vicepresidente nel nuovo comitato dirigente del club. La lega di handball è dove l'HSV Hamburg inizierà la loro nuova stagione con una partita in trasferta contro il Frisch Auf Göppingen il 6 settembre.

Leggi anche: