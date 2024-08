Sotto la domanda, Gündogan e' finanziariamente responsabile del trasferimento di Flick?

Hansi Flick Assicura Dani Olmo per il FC Barcelona, Guai Finanziari in Arrivo. Potrebbe Questo Segnalare la Partenza di Ilkay Gündogan? Il Capitano Tedesco Mancante all'Inizio della Stagione.

Hansi Flick sapeva a chi attribuire la sua gratitudine. L'ex allenatore della nazionale tedesca ha dato un caloroso abbraccio a Robert Lewandowski dopo la difficile vittoria per 2:1 (1:1) del FC Barcelona contro il FC Valencia nella prima partita della stagione. Il sollievo era evidente sul volto di Flick. "Abbiamo commesso molti errori nella prima metà. Ma abbiamo fatto il primo passo. Alla fine, abbiamo controllato il gioco," ha commentato Flick.

Seguendo le orme dei suoi famosi predecessori tedeschi, Hennes Weisweiler e Udo Lattek, che avevano entrambi iniziato le loro campagne di campionato con vittorie nel 1975 e 1981, rispettivamente, Flick è stato in grado di festeggiare grazie ai due gol di Lewandowski (45+6, 49./rigore).

"Ottenere una vittoria in uno stadio come Valencia non è mai facile," ha detto Lewandowski, che ha vinto la Champions League con Flick a Monaco. "Non so quanti gol segnerò in totale durante questa stagione, ma segnare nella partita di apertura mi dà conforto. Mi dà fiducia," ha aggiunto Lewandowski.

Tuttavia, Flick deve ancora affrontare alcune sfide. Il Valencia avrebbe potuto passare in vantaggio nella prima metà, ma Hugo Duro (44.) è stato l'unico marcatore. Pau Cubarsi ha salvato la giornata dopo un grave errore del portiere della nazionale Marc-André ter Stegen durante la costruzione del gioco contro Duro (45+3). "Abbiamo giocato meglio nella seconda metà," ha notato Flick.

Ma Flick deve anche prendere decisioni fuori dal campo. Secondo i media spagnoli, il club sta considerando la vendita del loro capitano della nazionale, Ilkay Gündogan. Il Barcellona ha disperatamente bisogno di fondi per nuovi acquisti e Dani Olmo, acquistato dall'RB Leipzig per 55 milioni di euro, non è ancora stato registrato nel campionato.

Ufficialmente, Gündogan ha mancato la partita contro il Valencia a causa di un infortunio alla testa subito durante un'amichevole contro l'AS Monaco (0:3). Flick ha recentemente espresso un alto apprezzamento per Gündogan, suggerendo di credere che il giocatore sarebbe rimasto. Tuttavia, Gündogan sarebbe corteggiato da club stranieri. Dopo la vittoriosa apertura, Flick può solo prendere un breve respiro.

