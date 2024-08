- Sotto Desperados: Kubicki, Kemmerich e la campagna contro Berlino

L'uomo che funge da Vice Presidente del Bundestag tedesco per l'FDP si appoggia casualmente a una ringhiera. Il suo volto abbronzato dal sole è in contrasto con la brillante giacca bianca per l'allenamento olimpico. In background, si vedono acque scintillanti e barche a vela. L'uomo dice nella telecamera del telefono: "Mi chiamo Wolfgang Kubicki e sostengo Thomas Kemmerich nelle elezioni statali in Turingia del 1° settembre".

Così inizia il breve video, che viene attualmente distribuito come annuncio sui social network. Un politico federale dell'FDP fa campagna per un candidato regionale di spicco dell'FDP. Tutto sembra normale, vero?

Non proprio.

L'FDP ha preso una decisione senza precedenti

Sono quasi quattro anni da quando la direzione federale dell'FDP ha preso una decisione senza precedenti. La frase centrale recitava: "L'associazione federale non supporterà una candidatura di spicco di Thomas Kemmerich nelle prossime elezioni del parlamento statale della Turingia."

La ragione di questo era una catena di eventi piuttosto assurda che il presidente federale Christian Lindner avrebbe probabilmente voluto dimenticare. Nel febbraio 2020, Kemmerich ha accettato la sua elezione come Presidente del Ministero con l'aiuto dell'AfD senza esitare, solo per dover rinunciare di nuovo poco dopo.

Ciò che seguì fu ancora più sorprendente. Come se non fosse successo nulla, Kemmerich continuò semplicemente come capo della partito statale e del gruppo parlamentare, causando nuovi scandali. Ha dimostrato insieme a Querdenkers e a estremisti di destra contro le misure anti-corona e ha scaricato tutta la responsabilità per il suo fallimento governativo sugli altri. "Non l'accettazione dell'elezione è stato l'errore", ha twittato, "ma la gestione della situazione da parte degli altri partiti democratici".

Lindner si è distanziato da Kemmerich

A questo punto, Lindner ne aveva abbastanza. "La presidenza dell'FDP si distanzia dalle attuali dichiarazioni di Thomas Kemmerich", si leggeva nella dichiarazione stampa di ottobre 2020. Non ci sarebbe stato "nessun supporto finanziario, logistico o organizzativo" per lui come candidato di spicco dall'associazione federale.

Kubicki era già allora quello che è ancora oggi: il primo vice di Lindner. Ma non si è espresso pubblicamente sulla decisione. Invece, il membro del consiglio Marie-Agnes Strack-Zimmermann ha parlato. Kemmerich aveva "preso una svolta sbagliata e non aveva fatto marcia indietro", ha twittato. "È ora che tu esca. Addio."

Ma lei, come tutti gli altri, si sbagliava. Kemmerich ha perso i suoi incarichi nel consiglio federale dell'FDP e come capo dell'associazione liberal-democratica. "Addio" non lo disse affatto. quasi un anno dopo, l'FDP della Turingia lo ha rieletto come suo presidente, per cui, chi altri, Wolfgang Kubicki ha viaggiato.

Qualsiasi cosa sia successa a Kemmerich in seguito, se un tribunale ha annullato il suo mandato nel consiglio comunale di Erfurt o l'FDP ha perso lo status di frazione nel parlamento statale: il piccolo partito statale è rimasto al suo presidente - e lo ha nominato candidato di spicco. Non c'erano altri candidati.

Il partito federale ha quindi interrotto tutti i trasferimenti come annunciato. "Non un centesimo" sarebbe stato dato per la campagna elettorale in Turingia, si è detto da Berlino. Ma Kemmerich non se ne preoccupò. Aveva già iniziato a raccogliere donazioni, da imprenditori, amici e altre persone che ancora lo apprezzavano, l'ex breve Presidente del Ministero.

Dal punto di vista finanziario, dice Kemmerich, va tutto bene. Il partito statale ha ora raccolto 550.000 euro - 300.000 euro in più di cinque anni fa. Questo ha quasi compensato il sussidio del partito federale, che era di circa 350.000 euro al momento. "Sta arrivando", dice.

Il candidato di spicco si stile come un ribelle

Di conseguenza, l'FDP è molto visibile nella campagna. Soprattutto nelle città, ci sono poster con il volto del candidato di spicco, dove cerca di trasformare la sua sconfitta del 2020 nel suo opposto. "Si è dimesso per prendere slancio", si legge su un poster, su cui si possono vedere di nuovo gli stivali neri da cowboy. La sua calzatura preferita era già al centro della campagna nel 2019.

Quasi divertente, Kemmerich si stile come un ribelle, un desperado politico. Uno spot cinematografico, tenuto in nero e bianco, mostra prima solo i contorni del candidato. Una voce bisbiglia al buio musica western: "L'uomo più controverso di Berlino è un turingio. Dicono che sia un right-winger e abbia venduto l'anima. Vogliono sbarazzarsi di lui a qualsiasi costo. Ma non succederà!" Alla fine, la musica sale trionfalmente mentre Kemmerich guarda il pubblico e dice: "Chi ama la Turingia, vota per me".

Kemmerich chiama per l'uscita dalla coalizione a semaforo

"Berlino" è ovviamente usato qui come sinonimo della coalizione in cui l'FDP è coinvolta. Man mano che la data delle elezioni si avvicina, Kemmerich fa campagna sempre più apertamente contro il proprio governo federale. Sulla pagina della campagna elettorale dei Liberali della Turingia, si legge in maiuscolo: "Ogni voto per Kemmerich è un voto contro il semaforo".

Il candidato di spicco dice a stern: "Penso che non abbia più senso continuare il semaforo". La SPD non vuole affrontare gli eccessi dei benefici sociali e i Verdi si aggrappano alla sicurezza dei bambini inutile, mentre l'economia sta collassando. Pertanto: "Il punto è stato raggiunto in cui l'FDP dovrebbe fare la cosa giusta per la Germania e uscire da questa coalizione".

Certo, Kemmerich sa che Lindner non si cura di ciò che dice. Piuttosto, il partito federale potrebbe contare sul fatto che il problema della Turingia si risolva da solo alle elezioni. Negli sondaggi, il partito statale è al 2 percento. Solo pochi credono ancora che Kemmerich possa ripetere l'impresa del 2019, quando l'FDP è entrato nel parlamento statale con il 5,0066 percento.

Kemmerich preferisce citare altri sondaggi. Essi dicono che l'80 percento degli elettori knows lo conosce e il 18 percento è soddisfatto della sua persona. "Sono fermamente convinto che torneremo nel parlamento statale", dice.

E poi? Si candiderebbe di nuovo come Ministro Presidente in caso di successo? "Mi riservo il diritto di candidarmi per qualsiasi carica che si presenti", risponde Kemmerich a questa domanda. E sì, accetterebbe di nuovo il voto, indipendentemente dal fatto che l'AfD voti per lui. Perché: "Quella non sarebbe una cooperazione chiaramente esclusa per me".

Kubicki troverebbe ancora Kemmerich così grande allora? Almeno non sarebbe escluso. Dopo tutto, ha descritto la elezioni del suo amico ministro presidente nel 2020 come un "grande successo" in una prima reazione.

