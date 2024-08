- Sostituzione del cancelliere e sostituzione del cancelliere: Rose lascia domande senza risposta

Allenatore Marco Rose dell'RB Lipsia sta per decidere un sostituto per il leader sospeso Willi Orban nella prossima partita di vertice contro Leverkusen. Ha Lukas Klostermann e Mohamed Simakan come opzioni potenziali. Uno di loro entrerà in campo, secondo Rose. "O Klostermann o Simakan possono riempire il posto di Orban. Vedremo. Simakan può anche giocare sulla destra, abbiamo diverse opzioni e possibilità, persino quella di averli entrambi in campo", ha dichiarato Rose prima della partita di Bundesliga di sabato (18:30/Sky) a Bayer Leverkusen.

Non è stato in grado di trarre conclusioni significative dalla vittoria per 1-0 dell'RB Lipsia contro la squadra di seconda divisione Jena in Coppa di Germania, riconoscendo solo che "Jena ha fatto un grande sforzo come squadra regionale. In termini di prestazione, however, non fornisce molti indizi, poiché sei o sette giocatori diversi saranno in campo questo weekend", ha osservato Rose.

L'allenatore si aspetta una Bayer Leverkusen altrettanto forte della scorsa stagione: "La squadra si è rinforzata, ha acquisito esperienza e qualità. Una squadra stellare con un allenatore di prim'ordine e una visione chiara. Sarà difficile da difendere e difficile da affrontare. Leverkusen sarà indiscutibilmente un concorrente formidabile".

Un posto in formazione per Antonio Nusa

Il nuovo acquisto Antonio Nusa potrebbe ottenere un posto in formazione, avendo segnato subito dopo essere entrato in campo sia nel suo debutto in Coppa di Germania che nell'apertura della Bundesliga. "Antonio ha dimostrato perché l'abbiamo preso due volte ora. Con ogni successo, la sua fiducia cresce e aumenta la possibilità di partire titolare", ha detto Rose.

Rotazione del portiere, se "opportuna"

Il portiere Peter Gulacsi, che affronta carichi di lavoro estesi nella liga, nella Champions League e nella nazionale, ha parlato a favore della rotazione dei portieri con Maarten Vandevoordt. Rose sostiene anche questo approccio. "È bello quando un giocatore riconosce che il suo collega ha talento e ambizione pari per giocare", ha elogiato Rose Gulacsi. "Non credo che Pete intendesse che dovremmo ruotare ogni settimana. Ma riconosce che Maarten è un ottimo portiere che vuole dimostrare il suo valore", ha aggiunto Rose, notando che consulterà da vicino l'allenatore dei portieri Frederik Gößling "per determinare cosa sarebbe sensato".

