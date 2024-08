- Sostituzione dei servizi pubblici: costi proibitivi per Robra

La proposta dell'amministrazione federale di eliminare progressivamente l'aiuto finanziario alle chiese in Sassonia-Anhalt incontra resistenza. "Al momento, non nutriamo affatto l'intenzione di vendere questi fondi", ha dichiarato il Ministro Presidente Rainer Robra (CDU) al "Mitteldeutsche Zeitung". "Gli stati non possono permettersi una simile vendita, considerato la loro attuale situazione finanziaria e il tetto al debito attualmente in vigore". Al momento, non è necessario alcun provvedimento legislativo. "L'ordine di vendita esiste, ma senza dubbio non è urgente."

Nonostante l'obiezione dei Länder, il governo di coalizione ha promesso di presentare un progetto di legge in questo autunno. La riforma potrebbe essere strutturata in modo tale che il Bundesrat non debba approvarla.

In Germania, le chiese ricevono questi aiuti finanziari come risarcimento per la confisca di chiese e monasteri tedeschi all'inizio del XIX secolo durante il processo di secolarizzazione. Oltre a Amburgo e Brema, tutti gli altri Länder contribuiscono ogni anno con una somma alle chiese cattoliche e protestanti. Lo scorso anno, questa somma ha raggiunto circa 550 milioni di euro a livello nazionale. Ciò significa che anche coloro che non sono affiliati a nessun gruppo religioso contribuiscono a questa cifra, che cresce costantemente ogni anno.

Le chiese in Sassonia-Anhalt, secondo il "Mitteldeutsche Zeitung", sarebbero favorevoli a una vendita. Albrecht Steinhaeuser, rappresentante delle chiese protestanti nel parlamento statale e nel governo, ha dichiarato al giornale: "Dovrebbe essere una cifra che saremmo in grado di generare rendimenti equivalenti sul mercato dei capitali con un tasso di interesse del quattro per cento. Ciò sarebbe intorno a 25 volte i pagamenti dello stato, che è una cifra fattibile". Ciò si tradurrebbe in un prezzo di vendita di 1,1 miliardi di euro per la Sassonia-Anhalt. Steinhaeuser considera anche il trasferimento di terreni e proprietà come un'opzione possibile.

