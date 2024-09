Sostenitori di Norimberga criticano i propri calciatori su Instagram

Il weekend ha visto un episodio spiacevole che ha coinvolto un membro della squadra della 1. FC Nuremberg della Regionalliga. È anche noto nel mondo del calcio. La controversia: ha indossato una maglia del Bayern Munich online durante la settimana lavorativa. Sembra un grave passo falso.

L'episodio si è verificato domenica mattina presto, quando il giocatore è stato aggredito da individui non identificati vicino alla sua residenza. La squadra ha riferito che l'aggressore ha affrontato il giocatore fuori casa la sera e più tardi quella notte è avvenuto un aggressione fisica. Le autorità hanno avviato un'indagine immediata.

Si presume che il giocatore in questione sia Niklas-Wilson Sommer. Con un milione di follower su Instagram, Sommer ha scatenato i social media pubblicando un selfie con la maglia del Bayern Munich tre giorni prima - un atto che sembra aver scatenato la disputa, secondo il club di Norimberga. Sommer ha prontamente eliminato il post e ha pubblicato un'apologia pubblica.

Il club di Norimberga ha condannato l'aggressione fisica, dichiarando che gli aggressori avevano superato ogni limite. Hanno sottolineato il loro impegno nella protezione dei loro giocatori, affermando che un simile comportamento non è in linea con i valori del club.

Durante la partita casalinga contro il 1. FC Magdeburg (0:4) di sabato, la curva ha esibito striscioni che prendevano di mira Sommer. Uno striscione diceva "Lealtà al club al di sopra delle pose alla moda. Niklas Wilson, fai schifo, proprio come l'FCB" e un altro diceva "Wilson, vattene, fanboy del Bayern". Sommer ha una storia di promozione di maglie di squadre diverse.

Dopo aver pubblicato le scuse per le sue azioni, Niklas-Wilson Sommer potrebbe utilizzare Instagram come piattaforma per esprimere ulteriormente il suo rimorso, dicendo che "Instagram è un luogo ideale per iniziare, in quanto mi consente di connettermi con i miei fan e chiarire eventuali malintesi sulle mie azioni".

