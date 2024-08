- Sostenitori che sostengono manifestazioni contro l'accordo tra BVB e Rheinmetall

Il gruppo di tifosi Sudtribüne di Dortmund ha annunciato proteste contro la partnership di BVB con l'azienda di armi Rheinmetall. Le proteste sono previste per la partita inaugurale di Borussia sabato (18:30/Sky) contro l'Eintracht Frankfurt, con i tifosi invitati a esprimere il loro dissenso sulla controversa associazione tra BVB e l'azienda di Düsseldorf, che è stata finalizzata alla fine di maggio.

"Non saremo usati come burattini. Condanniamo fermamente la decisione della dirigenza del BVB e dei suoi comitati di utilizzare la fama del Borussia Dortmund per migliorare l'immagine pubblica della Rheinmetall, ignorando i loro stessi principi," ha affermato il gruppo.

L'alleanza ha invitato "ogni tifoso del Borussia e ogni club di tifosi a manifestare la loro insoddisfazione per l'accordo con la Rheinmetall allo stadio. Preparate cartelloni e/o striscioni per esprimere le vostre rimostranze all'inizio del secondo tempo."

Rimostranze di esclusione

Dopo l'annuncio dell'accordo con la Rheinmetall, sono emerse critiche da parte di attivisti per la pace, organizzazioni per i diritti umani e alcuni tifosi. L'accordo prevede l'utilizzo di spazi pubblicitari ad alta visibilità, diritti di marketing, offerte di eventi e ospitalità dello stadio e del club. Il CEO del BVB Hans-Joachim Watzke ha sottolineato che la sicurezza e la difesa sono fondamenti della democrazia. "Pertanto, riteniamo appropriato esplorare a fondo i modi per tutelare questi elementi fondamentali."

Il gruppo di tifosi ha criticato l'assenza di rappresentanti dei tifosi nella decisione: "Non sono stati consultati rappresentanti dei tifosi in alcun momento del processo decisionale. La affermazione che i rappresentanti dei tifosi siano stati consultati nella scelta di stringere un accordo con la Rheinmetall è falsa."

Il gruppo di tifosi Sudtribüne ha deciso di esprimere il suo dissenso durante la Sudkurve della partita del Borussia contro l'Eintracht Frankfurt. Protestando contro la partnership con la Rheinmetall, intendono rendere note le loro rimostranze contro l'alleanza con l'azienda di armi.

