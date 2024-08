Sostenere Trump diventa ora un'opzione per i precedenti critici repubblicani dell'Iowa.

"Senza dubbio per Trump," ha dichiarato Ebersole. "Sono soddisfatta di questa decisione data la nostra disponibilità di opzioni. Non riesco a immaginare di votare diversamente."

Ebersole era un sostenitore di Nikki Haley prima delle caucus dell'Iowa. Trump ha ottenuto il 59% dei voti nella conservatrice contea di Ringgold; Ebersole era uno dei soli 16 voti per l'ex governatore della Carolina del Sud.

Una volta che Trump ha ottenuto la nomination repubblicana, Ebersole ha considerato di votare per un partito terzo. Tuttavia, il suo spirito indipendente ha i suoi limiti. La sua famiglia e la sua fattoria sono la sua priorità, quindi è tornata a sostenere Trump.

"Dobbiamo prioritizzare gli interessi americani," ha detto durante un'intervista lungo il recinto della fattoria di bestiame Ebersole. "Credo che le politiche implementate dall'amministrazione Harris-Biden ci abbiano danneggiato. Hanno avuto un impatto negativo sui nostri terreni e sulle persone del Midwest."

Ebersole fa parte del nostro progetto Dappertutto sulla mappa, un'iniziativa per seguire la campagna del 2024 attraverso le prospettive degli elettori nei principali stati chiave che appartengono a importanti blocchi elettorali o risiedono in aree statali cruciali.

L'Iowa ha servito come unearly battleground nel 2024, testando se la presa di Trump sul GOP si era indebolita a causa della sua sconfitta del 2020, delle azioni del 6 gennaio 2021 o dei problemi legali che ha affrontato dal momento in cui ha lasciato la Casa Bianca. Trump ha vinto le caucus con il 51%, segnando l'inizio di una marcia verso la nomination che ha dimostrato la sua salda presa sul partito, ma ha anche rivelato vulnerabilità.

Una di queste vulnerabilità riguardava le donne repubblicane come Ebersole - quelle che hanno sostenuto Haley o altri candidati repubblicani a causa delle obiezioni al tono aggressivo di Trump e alle situazioni in cui pensano che si sia spinto troppo oltre dai ideali conservatori che li hanno attirati nel Partito Repubblicano.

Tuttavia, l'Iowa non è considerato uno stato chiave nelle elezioni generali di quest'anno. La decisione di Ebersole di sostenere Trump nonostante le riserve aiuta a spiegare il perché.

Nelle 12 elezioni presidenziali dal 1976, l'Iowa ha diviso equamente il suo sostegno per il candidato presidenziale. Tuttavia, i repubblicani hanno recentemente dominato. Trump ha vinto sia nel 2016 che nel 2020. Entrambi i senatori dell'Iowa sono repubblicani, così come sei dei sette uffici costituzionali statali.

Gli elettori che credono che la vita fosse migliore sotto Trump temono che i democratici si siano spinti troppo a sinistra

Ebersole ha espresso una prospettiva popolare: che il Partito Democratico sta diventando sempre più liberale, costiero e favorevole alle regolamentazioni governative in materia di clima e politiche fondiarie.

"Capisco che c'è spazio per miglioramenti," ha detto Ebersole. "Ma se si parla con molti di noi, stiamo già facendo passi avanti. C'è un movimento di rigenerazione significativo in corso nelle Americhe a causa delle scelte individuali, non dei decreti governativi. Credo che l'elemento più importante in politica sia la libertà di scelta, non essere costretti a scegliere."

Ebersole ha elogiato le politiche commerciali di Trump per la sua attività.

"Importare carne era molto più difficile," ha detto. "Adesso la maggior parte della carne sulle mensole dei supermercati americani non è carne americana, e questo mi preoccupa." Vede la vicepresidente Kamala Harris come più liberale - e più incline a spingere le politiche governative progressiste - del presidente Joe Biden.

"È preparata a costringerci le sue agende su di noi che viviamo vite completamente diverse," ha detto Ebersole, collegando Harris alle politiche della California. "I nostri amici allevatori della California stanno soffrendo gravemente a causa delle politiche governative, non delle condizioni ambientali o di altro."

Harris è stata procuratore generale della California dal 2011-2017 e ha lavorato attivamente a Washington da quando è diventata senatrice e poi vicepresidente.

La conversazione in Iowa differisce da quella degli stati oscillanti come Arizona e Pennsylvania. Alcuni dei nostri sostenitori repubblicani non-Trump in quegli stati hanno detto che sarebbero disposti a dare a Harris la possibilità di fare la sua proposta. Tuttavia, nel Iowa, il nostro gruppo repubblicano è stato molto critico nei confronti della vicepresidente e più a suo agio nel tornare al GOP nonostante i problemi con Trump e i suoi sostenitori più rumorosi.

"La maggior parte dei sostenitori di Trump sono solo persone tranquille che vogliono vivere le loro vite in pace," ha detto Ebersole. "Siamo disposti a dire a quelle persone di abbassare un po' il tono."

Visitare l'Iowa in questo momento, quando viene considerato uno stato solido rosso, potrebbe sembrare irrilevante nel considerare la strategia di ciascun candidato per vincere i 270 collegi elettorali. Tuttavia, volevamo capire meglio perché coloro che erano così critici nei confronti di Trump all'inizio del ciclo elettorale sono ora a loro agio nel sostenerlo. Volevamo avere una comprensione diretta di come il nostro gruppo dell'Iowa - il primo visitato ad agosto 2023 - vede la corsa ora che Harris ha sostituito Biden come candidato democratico e ha scelto un governatore del Midwest, Tim Walz del Minnesota, come suo compagno di corsa.

"Sta ancora cercando di capire come gestirla," ha detto Chris Mudd, un imprenditore di Cedar Falls che sostiene fermamente Trump, a proposito di Donald Trump. "Penso che passi troppo tempo a criticare e lamentarsi. ... Penso che si rimetterà in carreggiata."

Mudd possiede Midwest Solar e gli affari prosperano in parte grazie agli incentivi per l'energia pulita dell'amministrazione Biden. Tuttavia, Mudd sarebbe disposto a sacrificare quel sostegno per le politiche di Trump in materia di regolamentazione e immigrazione.

"Se stessimo solo vendendo incentivi governativi, il nostro business non prospererebbe secondo Mudd, ha parlato in un'intervista a casa sua. Ma non è questo che stiamo vendendo. Stiamo vendendo la capacità di aiutare le persone a risparmiare denaro.

Mudd vede anche Trump come più temprato a livello globale.

"Penso ai problemi nel Medio Oriente," ha dichiarato Mudd. "Chi preferirei per trattare la pace: Kamala o Donald Trump? Per me è semplice."

Mudd pensa che i media siano indulgenti con Harris e condivide le critiche di Trump e dei suoi alleati dei media MAGA che dicono che Harris risponde raramente alle domande dei giornalisti. Condivide anche un'altra opinione di Trump, sostenendo che Harris non ha possibilità di vincere un'elezione equa.

"Scandali ne conseguirebbero," disse Mudd quando gli chiesero la sua opinione se Harris diventasse l'inquilina della Casa Bianca. "Non credo che possa vincere un combattimento equo... Sono scettico. Molto scettico... Molti come me condividerebbero lo stesso sentimento: se Kamala Harris ottiene 81 milioni di voti, c'è qualcosa che non va."

Inizialmente favorevole a Biden per un remake del 2020, ma ora per Trump

Betsy Sarcone considera queste conversazioni inutili.

"Non credo alla teoria dell'elezione rubata," ha detto Sarcone, madre di tre figli e residente nei sobborghi di Des Moines. "Se vince, vince. Non salirò su quel carro."

Tuttavia, la preferenza di voto di Sarcone per Trump rappresenta un significativo cambiamento rispetto alla nostra ultima conversazione quasi un anno fa.

"È il momento per il Partito Repubblicano di cercare una nuova leadership," aveva dichiarato allora Sarcone. "Se le elezioni del 2024 si risolvono in un remake del 2020, voterò per Biden."

Ma Sarcone ha menzionato che i prezzi dei generi alimentari sono ancora elevati e la sua attività immobiliare è lenta.

"Mi definirei rassegnata a votare per Donald Trump," ha detto Sarcone. "Non posso votare per lo status quo e stavo molto meglio durante il mandato di Donald Trump rispetto a oggi."

Sarcone ha un'opinione negativa di Harris.

"È già stata in carica," ha detto. "Avrebbe potuto affrontare l'economia e il problema del confine."

Come altri nel nostro gruppo dell'Iowa, Sarcone colloca Harris a sinistra di Biden.

"La definirei estremamente a sinistra," ha detto. "La definirei radicale."

Sarcone vede Trump scombussolato dal passaggio a Harris.

"Credo che stia gestendo male la situazione," ha detto. "Spero che si concentri sui problemi e smetta di fare quelle conversazioni irrilevanti."

L'avvocato di Sioux City Priscilla Forsyth percepisce anche Trump in difficoltà a causa di Harris come avversario.

"Lo sta manipolando," ha detto Forsyth. "Non credo che sappia cosa fare."

Quando ho incontrato Forsyth lo scorso agosto, era colpita da un altro candidato repubblicano, Vivek Ramaswamy. Tuttavia, in seguito lo avrebbe descritto come superficiale e infantile, e avrebbe cambiato la sua alleanza a Nikki Haley.

Adesso, vede Harris come "estremamente radicale" e non ha esitazioni nel votare per Trump.

"Vedo Kamala e Walz così a sinistra che mi preoccupa," ha detto Forsyth in un'intervista.

"Sono a mio agio con Trump. Abbiamo sopportato quattro anni di Trump. Siamo abituati a quello che è Trump. Sappiamo cosa aspettarci. Ce la siamo cavata."

"Non voto per lui come mio valentine. Non voto per lui come mio amico. Credo che abbia fatto un lavoro discreto nel guidare il paese."

