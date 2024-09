- Sostenere misure di salvaguardia rafforzate nei progetti di energia eolica, come affermato da Nabu.

L'Unione per la Conservazione della Natura nello Schleswig-Holstein, rappresentata da NABU, sta spingendo per miglioramenti alla proposta del governo regionale per il Piano di Sviluppo Territoriale per l'energia eolica terrestre. Nonostante abbia elogiato gli sforzi del governo per tutelare la natura e la fauna durante lo sviluppo dell'energia eolica, NABU ha espresso preoccupazioni per gli eventuali impatti negativi della bozza attuale sugli ecosistemi diversificati e sulle popolazioni animali.

La proposta prevede di posizionare i turbini eolici almeno a 100 metri dalle riserve naturali. Tuttavia, NABU sostiene che la distanza minima dovrebbe essere di 300 metri, poiché molti habitat vitali per le specie di uccelli sensibili al vento e gli habitat di pipistrelli insufficientemente riconosciuti si trovano in queste aree.

Inoltre, NABU insiste sulla conservazione dei torbiere dall'installazione di turbini eolici, in quanto funzionano come importanti serbatoi di carbonio. Introducendo i turbini eolici nei torbiere si disturberebbe il naturale regolazione del clima.

Per quanto riguarda l'energia eolica, circa il tre percento della superficie dello stato

L'amministrazione regionale intende autorizzare l'installazione di turbini eolici su una espansione del tre percento dell'attuale due percento del territorio dello stato. In linea con il contratto della coalizione Verde-Nera, le zone prioritarie dovrebbero mantenere una separazione di 400 metri dalle aree residenziali, come annunciato dal Ministro dell'Interno Sabine Sütterlin-Waack (CDU) e dal Ministro dell'Ambiente Tobias Goldschmidt (Verdi) durante la presentazione del Piano di Sviluppo Territoriale a giugno. La separazione minima dalle città e dai villaggi rimane di 800 o 1000 metri, rispettivamente.

Questo Piano di Sviluppo Territoriale serve come base per i nuovi piani regionali per l'energia eolica nello Schleswig-Holstein, con la pubblicazione prevista per la fine del 2024. Il processo di consultazione pubblica si è concluso questa settimana.

