Sostenere l'impulso ucraino in Russia da parte del FDP e della CDU

Le forze filouraine hanno condotto un'offensiva nella regione di Kursk per diversi giorni, secondo i resoconti militari russi, coinvolgendo circa 1.000 soldati e più di due dozzine di veicoli corazzati e carri armati. Questa operazione non è stata ancora commentata direttamente dalle autorità ucraine. Nel frattempo, i resoconti russi menzionano anche attacchi ucraini nella regione confinante di Lipetsk.

L'esperto di politica estera della CDU Roderich Kiesewetter ha considerato i contrattacchi ucraini sul territorio russo "legittimi ai sensi del diritto internazionale". Ha affermato che questa azione è coperta dall'Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che consente alla parte attaccata di difendersi, anche sul territorio dell'aggressore.

Kiesewetter ha anche commentato gli attacchi ucraini alle aree di frontiera russe, dicendo: "Non conosciamo gli obiettivi effettivi dietro questo. Sospetto che sia per legare le forze russe". È possibile che l'Ucraina stia cercando di impedire i piani russi di attaccare importanti città ucraine come Kharkiv o Sumy, o perhaps il governo ucraino sta cercando di mostrare alla sua popolazione che le forze armate del paese sono in grado di raggiungere successi militari.

I resoconti dei media suggeriscono che la parte ucraina sta utilizzando armi fornite dalla Germania in questa spinta nella regione di Kursk, inclusi diversi veicoli da combattimento Marder, secondo il quotidiano Bild.

Inizialmente, non c'è stata una dichiarazione specifica del governo tedesco su questa questione. Un portavoce del Ministero della Difesa federale ha dichiarato solo che "è l'obiettivo dichiarato del governo federale sostenere l'Ucraina nella sua lotta difensiva contro l'aggressore russo".

Il portavoce ha fatto anche riferimento a una dichiarazione del governo federale di tarda maggio, in cui Berlino ha affermato che l'Ucraina poteva utilizzare le armi fornite dalla Germania per difendersi dagli attacchi "dalla regione russa confinante" sull'area intorno a Kharkiv.

Strack-Zimmermann ha detto ai giornali Funke che l'Ucraina "attualmente sta rispettando tutti gli accordi che i paesi donatori hanno stabilito per loro". Ha espresso la sua gioia per il fatto che l'UE sostiene appieno gli sforzi dell'Ucraina per ripristinare la sua integrità territoriale e la sua sovranità e combattere l'aggressione russa illegale.

