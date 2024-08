- Sostenendo i loro atleti con i migliori auguri.

La Coppia Reale della Gran Bretagna, ovvero il Principe Will (42) e la sua metà migliore, la Principessa Kat (42), ha esteso i propri sentimenti ai concorrenti che partecipano ai Giochi Paralimpici Estivi del 2024. L'evento paralimpico è iniziato a Parigi il 28 agosto. Tramite una storia di Instagram, la coppia ha scritto un messaggio per gli atleti della loro nazione, esprimendo: "Siamo così entusiasti per un'altra quindicina di sport emozionanti! Auguri ai nostri concorrenti della ParalympicsGB e a ogni atleta che partecipa a Parigi 2024. W & C."

I saluti olimpici di William e Kate

Dopo la conclusione delle Olimpiadi alcune settimane fa, il Principe Will e Kate hanno nuovamente utilizzato la loro piattaforma. Questa volta, in un video di Instagram, hanno espresso gratitudine verso la squadra olimpica britannica e celebrato le loro vittorie. Il video ha anche evidenziato il famoso rapper statunitense Snoop Dogg (52) e il celebre calciatore inglese, David Beckham (49).

Il sostegno di Principe Edoardo

Contemporaneamente, il Principe Edoardo (60), patron reale dell'Associazione Paralimpica Britannica, ha esteso il proprio incoraggiamento agli atleti. Tramite una dichiarazione ufficiale sul canale della famiglia reale inglese, ha espresso: "Auguro a tutti i membri della squadra ParalympicsGB, compresi gli atleti, gli ufficiali e il personale, il miglior successo possibile ai Giochi Paralimpici".

Secondo i resoconti della stampa britannica, la moglie del Principe Edoardo, la Duchessa Sofia (59), è attesa a Parigi.

La presenza della Duchessa Sofia

La collaborazione di Edoardo e Sofia

